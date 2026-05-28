El Ejército de Estados Unidos realiza otro ataque contra Irán

Washington- Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el miércoles nuevos ataques defensivos contra una instalación militar iraní tras derribar drones de ataque iraníes, según funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios, que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos derribaron cuatro aviones no tripulados iraníes de ataque unidireccional que suponían una amenaza en torno al Estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto avión no tripulado, según los funcionarios.

Los ataques se produjeron después de que el presidente Donald Trump afirmara el miércoles que Irán está “negociando sobre humo” e insistiera en que las elecciones de mitad de mandato de noviembre no le harán precipitarse en un acuerdo para poner fin al conflicto de casi tres meses que ha espoleado el malestar en toda la economía mundial.

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Al inicio de una reunión de su Gabinete, Trump expresó su confianza en que el acuerdo está cerca. Durante el fin de semana, incluso declaró que su administración y Teherán habían “negociado en gran medida” un acuerdo, aunque las conversaciones siguen en curso.

El presidente busca un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz y le proporcione un argumento creíble de que la capacidad nuclear de Irán ha disminuido lo suficiente como para declarar la victoria, poniendo fin a un conflicto que ha sido políticamente impopular para los republicanos.

Pero tal y como están las cosas, Trump también se arriesga a que el cierre de su guerra de elección tenga un final insatisfactorio.

El presidente Donald Trump, a la derecha, asiste a una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete, en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

El incipiente acuerdo aplaza muchas cuestiones críticas para resolverlas más adelante y ya ha expuesto al presidente republicano a críticas feroces -incluso de algunos de sus propios partidarios- de que los líderes de línea dura de Irán saldrán del conflicto maltrechos pero envalentonados. Todo llega a su punto álgido justo cuando se avecinan las elecciones de mitad de mandato para determinar el control del Congreso y cuando a los republicanos les preocupa que el aumento de los costes y los precios del combustible oscurezcan el ánimo del electorado estadounidense.

Pero Trump descartó el miércoles la idea de que las próximas elecciones vayan a condicionar su estrategia sobre Irán.

“Pensaron que iban a esperarme más que yo. Ya sabes, ‘Vamos a esperarle. Tiene las elecciones de mitad de mandato’”, dijo Trump. “No me importan las midterms”.

Trump reconoció que aún queda trabajo por hacer, pero habló con cierta seguridad de que ambas partes lo conseguirán.

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“Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”, dijo Trump. “Hasta ahora, no lo han conseguido. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos: o eso o tendremos que acabar el trabajo.”

Las conversaciones se complicaron aún más después de que el lunes fuerzas estadounidenses llevaran a cabo lo que el Pentágono denominó ataques “defensivos” contra instalaciones de lanzamiento de misiles y barcos minadores en el sur de Irán. Estados Unidos dijo que actuó con “moderación” a la luz del alto el fuego de semanas de duración, mientras que Irán denunció la acción como un signo de “mala fe y falta de fiabilidad”. Es probable que los ataques del miércoles causen más complicaciones.

Algunos partidarios de Trump se muestran escépticos

Aunque Trump insiste en que el acuerdo está al alcance de la mano, parece haber diferencias entre Estados Unidos e Irán en varias cuestiones clave. El presidente también se enfrenta al escrutinio de sus aliados republicanos, entre ellos los senadores Roger Wicker, de Mississippi, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y Ted Cruz. Roger Wicker de Mississippi, Lindsey Graham de Carolina del Sur y Ted Cruz de Texas, que han dicho que los términos parecen demasiado favorables a Teherán.

1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

Se oponen a los aspectos del acuerdo que se han hecho públicos y que, según ellos, se parecen demasiado al acuerdo nuclear alcanzado con Irán por el presidente demócrata Barack Obama, que Trump desechó durante su primer mandato.

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido -una exigencia clave de Trump- a cambio de un alivio de las sanciones. Según dos funcionarios regionales y un alto funcionario de la administración Trump, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las delicadas negociaciones.

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Un funcionario regional, con conocimiento directo de las negociaciones, dijo que la forma en que Irán renunciaría al uranio sería objeto de nuevas conversaciones durante un período de 60 días. Una parte probablemente se diluiría, mientras que el resto se transferiría a un tercer país, dijo el funcionario.

Trump dijo que “no se sentiría cómodo” con que Rusia o China se hicieran con las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Ambos países son los que mantienen relaciones más estrechas con Teherán, y los analistas nucleares han afirmado que podrían ser una tercera parte potencialmente aceptable para que la República iraní se hiciera con el uranio enriquecido como parte de un posible acuerdo.

Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, Irán posee 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, un breve paso técnico desde los niveles de grado armamentístico del 90%. Irán no se ha comprometido públicamente a renunciar a su uranio.

Cómo afecta el plan de Trump a la guerra de Israel en Líbano

Otra cuestión clave sin resolver es si el alto el fuego abarcará también las operaciones de Israel contra Hezbolá, el grupo militante del Líbano respaldado por Irán. Irán ha insistido en que Líbano debe estar cubierto por cualquier acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

La administración parece dejar cierto margen de maniobra en la cuestión del Líbano. El incipiente memorando de entendimiento aboga por un alto el fuego entre Estados Unidos y sus aliados contra Irán y sus apoderados, como Hezbollah, pero también subraya el derecho de Israel a actuar frente a amenazas inminentes y en defensa propia.

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El Primer Ministro Benjamin Netanyahu anunció el martes que el ejército israelí está “profundizando su operación” en Líbano. Durante la noche, el ejército israelí se enfrentó al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, a lo largo de un río estratégico en el sur del Líbano, mientras las tropas israelíes avanzaban hacia el norte.

Jonathan Conricus, antiguo portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, afirmó que su país espera que Irán se apresure a destinar cualquier alivio de las sanciones a restablecer su capacidad militar y a potenciar sus grupos de apoyo, como Hezbollah y Hamas en Gaza.

“No hemos terminado de luchar, porque el régimen iraní no ha terminado”, dijo Conricus, que es miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de línea dura de Washington.

“Silencio atónito” cuando Trump vincula los Acuerdos de Abraham al pacto con Irán

El miércoles, Trump también reforzó su petición de que el acuerdo incluya el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Kuwait, Arabia Saudí, Qatar y Pakistán, se unan a los Acuerdos de Abraham, los acuerdos negociados por Estados Unidos desde el primer mandato de Trump destinados a normalizar las relaciones diplomáticas y económicas con Israel.

“Estamos, ya sabes, solicitando encarecidamente que se unan”, dijo Trump.

El optimismo de Trump de que los demás países de Oriente Medio y de mayoría musulmana puedan adherirse pronto a los acuerdos podría ser demasiado ambicioso.

Por ejemplo, Arabia Saudí, la potencia más importante del mundo árabe y considerada durante mucho tiempo como el mayor premio para el esfuerzo de normalización, ha insistido en que el establecimiento de una vía garantizada hacia un Estado palestino sigue siendo una condición previa. Es algo a lo que Israel se opone con vehemencia.

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Trump impulsó los Acuerdos de Abraham durante una llamada con los líderes de los aliados de Oriente Medio el fin de semana.

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio (izquierda) y el secretario de Defensa Pete Hegseth (derecha), habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington, mientras el fiscal general interino Todd Blanche (izquierda) y el vicepresidente JD Vance (derecha) observan. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

Barbara Leaf, embajadora retirada de Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos y alta funcionaria del Departamento de Estado durante la administración demócrata del presidente Joe Biden, dijo que los funcionarios de los países del Golfo que estaban en la llamada le dijeron que el discurso de Trump fue recibido por un “silencio atónito”. Una persona familiarizada con la llamada rebatió esa caracterización y dijo que algunos aliados regionales respondieron positivamente al llamamiento del presidente a unirse a los acuerdos. La persona habló bajo condición de anonimato sobre la conversación privada.

Leaf, miembro diplomático distinguido del Instituto de Oriente Medio, dijo que los aliados de Oriente Medio de Estados Unidos reconocen que Irán probablemente utilizará cualquier dinero del alivio de las sanciones para reforzar sus capacidades militares. Aun así, han apoyado los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto.