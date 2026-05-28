Crisis política en Bolivia: lo que tienes que saber sobre las protestas contra el nuevo presidente

La Paz, Bolivia- Hace menos de seis meses, la asunción del centrista presidente Rodrigo Paz parecía marcar el comienzo de una nueva realidad para los bolivianos, sacudidos por la peor crisis económica en una generación y hartos de dos décadas de liderazgo socialista casi ininterrumpido.

Las largas colas en las gasolineras desaparecieron cuando el pro-empresarial Paz aseguró las importaciones de combustible. La moneda boliviana, crónicamente devaluada, se revalorizó en el mercado negro cuando los mercados bursátiles se desplomaron ante su plan de reducir el déficit presupuestario. Tras años de aislamiento diplomático, los bolivianos se enorgullecieron de las docenas de delegaciones internacionales que celebraron la toma de posesión de Paz, que reparó las tensas relaciones con Estados Unidos y las potencias regionales.

Ahora, ese optimismo ha sido sustituido por el pavor a medida que violentas protestas sacuden el gobierno del aliado de la administración Trump. Manifestantes armados con dinamita han bloqueado las principales ciudades, provocando escasez de alimentos, combustible y suministros médicos. Indígenas y campesinos bolivianos que apoyaron las promesas electorales de Paz de romper el statu quo y proteger el bienestar social le han pedido que dimita.

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Cinco cosas que hay que saber sobre las protestas que sacuden Bolivia, mientras Paz amenazaba el miércoles con declarar un estado de emergencia que podría allanar el camino para una dura represión de la seguridad.

“Si no quieren diálogo (...) entonces no hay otro camino”, dijo de los manifestantes en un discurso nacional el miércoles, al tiempo que insistió en que prefería negociar. “Tenemos muertos por los bloqueos. Alguien tiene que responder por eso”.

Una manifestante apunta con su cucharón a los policías que montan guardia cerca del palacio de gobierno durante una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita) (Juan Karita)

Los manifestantes se sienten abandonados por el gobierno de Paz

Los antiguos partidarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS), dominante en Bolivia desde hace mucho tiempo, que ayudaron a Paz a llegar al poder, han expresado cada vez más su preocupación por que su gobierno no les represente.

Poco después de llegar al poder, Paz cerró acuerdos con los partidos de derechas del Congreso. Dejó fuera al vicepresidente populista, considerado el responsable de su éxito electoral.

No nombró a ningún miembro de la mayoría indígena de Bolivia para ocupar cargos de alto nivel. Apoyó un proyecto de ley de reforma agraria para impulsar la agroindustria que, según los campesinos indígenas, los ponía en peligro de desalojo. Eliminó las subvenciones a los combustibles, lo que provocó un aumento de los precios de casi el 90%. Los automovilistas se quejaron de que la gasolina estaba contaminada y estropeaba sus coches.

Para amortiguar el golpe de la subida de precios de la guerra de Irán, Paz ofreció transferencias de efectivo a las familias vulnerables. Aumentó el salario mínimo un 20%. Derogó la controvertida ley del suelo. Pero también rechazó las demandas de nuevos aumentos salariales, lo que enfureció al sindicato nacional.

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“No es que de un día para otro le pidieron la renuncia”, dijo Mirian Huarina, dirigente de la protesta. “Tuvo tiempo para dar solución a estos problemas y a las demandas de diferentes sectores sociales”.

Los bloqueos de carreteras ya han derrocado gobiernos.

Por un capricho de la geografía, las barreras levantadas a lo largo de las laderas que descienden hasta la sede del gobierno de Bolivia, La Paz, pueden aislar completamente a más de 1.6 millones de habitantes de la ciudad y sus alrededores, es decir, más del 13% de la población del país.

Los movimientos indígenas han utilizado durante mucho tiempo la estrategia del asedio, popularizada durante una rebelión de finales del siglo XVIII contra el colonialismo español.

Demonstrators hold an anti-government protest in La Paz, Bolivia, Wednesday, May 27, 2026. (AP Photo/Juan Karita) (Juan Karita)

En 2003 y 2005, los manifestantes que bloquearon La Paz en protesta por los designios extranjeros sobre las reservas de gas natural de su país derrocaron a dos gobiernos prooccidentales consecutivos, allanando el camino para el ascenso del expresidente Evo Morales, fundador del MAS.

Mientras los bloqueos de carreteras que estrangulan La Paz entran en su cuarta semana, miles de camiones cargados de alimentos y otros artículos de primera necesidad, como suministros de oxígeno para hospitales, siguen varados en las carreteras. La carne de vacuno, los huevos y la fruta han desaparecido de las estanterías de los supermercados. El pollo subvencionado está llegando a La Paz en aviones militares. El gobierno dice que al menos cuatro personas han muerto por falta de atención médica; los hospitales siguen funcionando, pero el personal está racionando los suministros y centrándose en los casos críticos.

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Los comerciantes y transportistas que se oponen a las protestas están aumentando la presión sobre Paz para que reabra las carreteras a cualquier precio. Golpeando cacerolas vacías mientras marchaban por el centro de la ciudad el martes, coreaban: “¡Queremos soluciones! No aguantamos más”.

Crecen las presiones sobre Paz para que tome medidas enérgicas

Aunque las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y han detenido a más de 120 personas, Paz se ha resistido hasta ahora a los llamamientos a desplegar una mayor fuerza para romper los bloqueos. Consciente de que la muerte de manifestantes a manos de la policía sólo puede exacerbar las tensiones, Paz ha insistido en el diálogo como la mejor salida a la crisis.

Paz ha ofrecido primas a los profesores, ha llegado a acuerdos con algunos mineros que protestaban y convocó el miércoles un consejo para incluir a los sectores sociales infrarrepresentados en la toma de decisiones económicas. Redujo su propio salario a la mitad, despidió a su impopular ministro de Trabajo y nombró para el cargo a un abogado de la mayoría indígena del país.

Crecen los llamamientos para que Paz imponga el estado de excepción, que pondría al ejército a cargo de restablecer el orden público durante 60 días. Después de que el Congreso aprobara a última hora del martes una ley que levanta las restricciones al papel del ejército en la represión de los disturbios civiles, Paz tiene ahora la autoridad constitucional para invocar este poder. La ha descrito como una opción de último recurso.

El expresidente Morales observa desde las alas

Morales, el ex líder sindical que se convirtió en 2006 en el primer presidente indígena de Bolivia y gobernó durante un periodo sin precedentes de 14 años, pide elecciones anticipadas.

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“A Paz sólo le quedan dos caminos: una decisión suicida como la militarización o ... unas elecciones en los próximos 90 días”, escribió en X.

Vendors hold signs reading in Spanish, "La Paz wants peace and work," during a march against protesters who were blocking access to the city, in La Paz, Bolivia, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Juan Karita) (Juan Karita)

Desde hace casi dos años, Morales se esconde en la región central cocalera del Chapare, eludiendo una orden de detención por trata de seres humanos, acusada de mantener relaciones sexuales con una niña de 15 años. Morales rechaza las acusaciones, que considera políticamente motivadas.

Algunos de los sindicatos y grupos indígenas que se manifiestan contra Paz son aliados de Morales, cuyos intentos de mantenerse en el poder más tiempo del permitido por la Constitución alienaron a gran parte de su antaño amplia base y condujeron a su tensa destitución en 2019.

Los leales a Morales -protestantes curtidos de los sindicatos cocaleros- se unieron al movimiento de protesta la semana pasada para exigir la dimisión de Paz.

El gobierno de Paz ha acusado a Morales de financiar las manifestaciones, lo que él niega.

Las reacciones mundiales revelan fisuras políticas

Los gobiernos aliados de Trump que han llegado recientemente al poder en toda América Latina -desde Argentina y Chile hasta Honduras y Costa Rica- han prometido su apoyo a Paz y han denunciado las protestas como desestabilizadoras.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro -uno de los pocos dirigentes de izquierda que siguen en el poder en la región- defendió las protestas como una “lucha por la dignidad latinoamericana”. Bolivia expulsó al embajador colombiano en respuesta.

Estados Unidos ha adoptado una línea dura, calificando las manifestaciones de intento de golpe de Estado.

“No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, declaró la semana pasada el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.