Avión militar cargado de dinero se estrella en Bolivia: multitud llega a la zona para robarse los billetes

Un avión militar de carga se accidentó este viernes, 27 de febrero, cerca del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto, ubicada en Bolivia, cuando se disponía a aterrizar.

Las personas que se encontraban en el lugar de los hechos reportaron que, después del siniestro aéreo, quedaron esparcidos en la zona varios billetes que eran transportados en la aeronave.

Medios locales señalaron que el dinero pertenecería al Banco Central de Bolivia (BCB).

Varias personas intentaron acercarse al lugar para recoger los billetes. Ante esta situación, los bomberos tuvieron que lanzar chorros de agua para alejarlas y, posteriormente, cuando llegó la Policía, fue necesario utilizar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

El hecho quedó registrado en un video en vivo que grabó una de las personas que se encontraban allí, quien relató que “estaban alejando a la gente, porque alrededor hay dinero botado, más antes había mucho, mucho dinero”.

Con el fin de evitar que este hecho siguiera presentándose, las autoridades tuvieron que solicitar el apoyo de los militares para resguardar el dinero y el lugar del accidente, con el fin de recolectar pruebas.

De hecho, en un videoclip se logra apreciar cómo las personas comenzaban a correr luego de que los bomberos les lanzaran agua.

“Chicos, me voy comenzando a alejar por los que los militares están comenzaron a golpear y a agredir. La gente se quiere alzar todo ese dinero”, expresó la persona que captó el hecho.

Los hechos comenzaron a agravarse cuando las personas empezaron a tratar de tumbar la reja que separaba el lugar en el que ocurrió el siniestro aéreo de la población civil.

En las imágenes se puede apreciar a varios ciudadanos gritando para coordinarse y lograr derrumbarla por completo, y así poder tener acceso al avión para saquear el dinero que habría allí adentro.

En otra grabación se observa a decenas de personas corriendo hacia el avión, mientras de este salía humo. Sin embargo, nada los detuvo para robarlo, ni siquiera la lluvia que caía en ese momento.

En medio del revuelo, la Policía decidió lanzar gas lacrimógeno, pero este acto terminó en violencia y en algunos enfrentamientos entre las personas y las autoridades.

Se registran al menos 15 muertos

Los primeros reportes del suceso, ocurrido esta tarde, los dieron vecinos y transeúntes que compartieron en redes sociales videos de los restos del avión, que era un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), además de fotografías de los vehículos que quedaron destrozados por el impacto.