¿Dónde está Evo Morales? El expresidente de Bolivia desaparece de la escena pública durante casi un mes

La Paz, Bolivia - La desaparición de casi un mes del icono socialista boliviano, el exlíder Evo Morales, poco después de que el 3 de enero Estados Unidos detuviera a su aliado cercano, el expresidente venezolano Nicolás Maduro, está alarmando a sus partidarios, enfureciendo a sus enemigos y galvanizando Internet.

El lunes, faltó a una ceremonia a la que suele asistir para dar la bienvenida a los estudiantes que regresan de las vacaciones de verano. El domingo, Morales no acudió a la cuarta emisión semanal consecutiva de su programa de radio político, que ha presentado ininterrumpidamente durante años.

Desde principios de enero, ha faltado a las reuniones programadas con los miembros de su sindicato cocalero en la remota región boliviana del Chapare y su flujo diario de contenidos en las redes sociales prácticamente se ha agotado.

Aunque Morales se ha pasado el último año eludiendo una orden de detención por tráfico de personas, su condición de fugitivo no ha impedido que el incendiario líder sindical hable en mítines, reciba simpatizantes, conceda entrevistas, publique en X -o incluso dirija una campaña presidencial poco convencional el año pasado-, todo ello desde su bastión político del Chapare.

Morales rechaza las acusaciones de estupro por motivos políticos.

La incógnita sobre el paradero de Morales ha desatado furiosas especulaciones mientras la administración Trump impone su voluntad política en Sudamérica a través de sanciones, aranceles punitivos, apoyos electorales, rescates financieros y acciones militares.

Las explicaciones van del dengue al exilio

Los allegados de Morales se han negado en privado a dar explicaciones sobre sus ausencias, mientras que públicamente han dicho a sus partidarios que el expresidente se ha estado recuperando de dengue, una enfermedad vírica transmitida por mosquitos cuyos síntomas no suelen durar más de una semana.

“Hemos pedido a nuestro hermano Evo Morales que descanse completamente”, dijo Dieter Mendoza, vicepresidente de un organismo de agricultores conocido como las Seis Federaciones que dirige el comercio de la hoja de coca en el trópico, declinando dar más detalles.

Para los rivales de Morales, el misterio ha despertado recuerdos resentidos de 2019, cuando renunció bajo la presión de los militares después de que su disputada candidatura para un tercer mandato inconstitucional provocara protestas masivas. Morales huyó a México y luego se refugió en Argentina, solo para regresar a su país cuando Luis Arce, su exministro de Economía, asumió la presidencia en 2020.

“Evo Morales está en México”, declaró el diputado derechista Edgar Zegarra, sin ofrecer pruebas pero exigiendo que el gobierno demuestre lo contrario. “No ha aparecido, ni siquiera en actos políticos, y no saben cómo justificarlo”.

Los responsables de seguridad del primer gobierno conservador de Bolivia tras casi 20 años de dominio del partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales se han mostrado críticos.

“El expresidente no ha salido de Bolivia”, dijo el comandante de la Policía, general Mirko Sokol, “al menos no a través de ningún canal oficial”.

Los mensajes de WhatsApp y las llamadas a Morales no obtuvieron respuesta el lunes.

Morales se retira mientras Bolivia vira a la derecha

La elección en Bolivia del presidente centrista Rodrigo Paz el pasado octubre se produjo como parte de un giro ideológico más amplio en toda América Latina, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha visto cada vez más enredado en la política regional.

En los dos últimos años, los aspirantes a salvadores de la derecha han llegado al poder en países asolados por la crisis económica, como Argentina, y consumidos por el temor a la delincuencia violenta, como Chile. La elección en Costa Rica de un populista de derechas el lunes reforzó la tendencia.

Al igual que Maduro y su mentor y predecesor, el fallecido Hugo Chávez, Morales fue abiertamente hostil a Estados Unidos y se enfrentó a sus enemigos políticos durante sus 14 años como primer presidente indígena de Bolivia, de 2006 a 2019.

En 2008, Morales expulsó al embajador de Estados Unidos y a funcionarios antinarcóticos por supuesta conspiración contra su gobierno. Rusia inyectó dinero en los sectores energético y de extracción de litio de Bolivia. Empresas chinas obtuvieron contratos para construir carreteras y presas. Irán ofreció al país su tecnología para aviones no tripulados.

Aterrador momento en que dispararon contra Evo Morales: "¡Bloqueen, me están persiguiendo!" Con estas imágenes el expresidente de Bolivia acusó de persecución e intento de asesinato al actual mandatario, Luis Arce.

Ahora Paz está intentando invertir el rumbo político. Su gobierno ha suprimido la obligación de visado para los turistas estadounidenses, ha mantenido conversaciones con funcionarios de Estados Unidos para conseguir préstamos que rescaten la economía boliviana y ha allanado el camino para el regreso de la Agencia Antidroga a Bolivia, centro regional del tráfico de cocaína.

La perspectiva de la reaparición de la DEA ha sacudido el trópico boliviano, aún marcado por una agresiva guerra contra las drogas a finales de los noventa, respaldada por Estados Unidos, que obligó a los cultivadores de coca a erradicar sus cultivos. La planta es la materia prima de la cocaína, pero también tiene un profundo significado cultural y espiritual en el país.

Los cocaleros del Chapare dicen que no han visto a Morales desde el 8 de enero, cuando el pánico por un inusual sobrevuelo de un helicóptero Super Puma se apoderó de la región selvática. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, explicó más tarde que se trataba de una misión de recogida de datos en coordinación con agencias extranjeras, incluida la DEA, pero que no tenía nada que ver con Morales.

“La vigilancia estatal no debe ser una amenaza para nadie”, afirmó.

Los críticos del gobierno se unen al frenesí

Los contendientes de la derecha en la campaña de las elecciones presidenciales del año pasado -incluido el expresidente Jorge Quiroga, que finalmente perdió la segunda vuelta frente al más moderado Paz- prometieron que, si salían elegidos, sacarían a Morales de su escondite en el Chapare y lo encerrarían.

Ahora, aprovechan los rumores no verificados de la huida de Morales para aumentar la presión sobre Paz.

“Está jugando al escondite, se está burlando del Estado”, dijo Quiroga sobre Morales. “El país no puede hablar de seguridad jurídica cuando no se ejecuta una orden de aprehensión”.

El poder judicial de Bolivia, con su historial de virar hacia donde soplan los vientos políticos, ya ha liberado a figuras de la oposición de derechas y ha abierto causas contra antiguos funcionarios, deteniendo al ex Presidente Arce sólo unas semanas después de la toma de posesión de Paz.

Pero, a diferencia de Arce, Morales conserva una base de apoyo fuerte, aunque pequeña. Los leales que le protegen de la detención han prometido resistir con tácticas guerrilleras si las fuerzas de seguridad invaden el Chapare.

Morales podría comparecer en cualquier momento y acallar las especulaciones sobre su situación.

Pero por ahora su círculo íntimo parece contento con dejar las cosas en el misterio.

“Nuestro hermano presidente está muy bien”, dijo Leonardo Loza, exsenador y amigo cercano de Morales. “Está en un rincón de nuestra patria grande”.

