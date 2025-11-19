Opinión
19 de noviembre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El feminicidio de una adolescente de 13 años causa conmoción en Bolivia

Las autoridades hallaron el cuerpo de la menor en un barranco descrito como de “difícil acceso”

19 de noviembre de 2025 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso confesó que no conocía previamente a la víctima y que antes de recogerla había estado consumiendo bebidas alcohólicas, también admitió haber abusado de la menor. (Juan Ignacio Roncoroni)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Paz— Una adolescente de 13 años fue víctima de feminicidio en Bolivia en un caso que conmocionó a la población de Chulumani, donde el presunto autor, un hombre de 25 años, estuvo a punto de ser linchado por los vecinos que también incendiaron su vehículo, informó este miércoles la Fiscalía boliviana.

Las autoridades hallaron el cuerpo de la menor la víspera en un barranco descrito como de “difícil acceso”, a unos 30 minutos de Chulumani, localidad ubicada a 115 kilómetros al noreste de La Paz, según el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, la adolescente estaba envuelta en un saquillo o costal cuando fue encontrada por los equipos de búsqueda.

La joven había sido declarada desaparecida desde el sábado, mientras que la última vez que se la vio con vida fue cuando una cámara de seguridad registró que abordó un vehículo durante la madrugada, presuntamente conducido por el agresor, de acuerdo con medios locales, el hombre se presentó voluntariamente ante la Policía en Chulumani y reconoció el crimen, indicando además el lugar donde había dejado el cuerpo.

Cuando el sospechoso regresaba a la comisaría, una turba lo esperaba en las afueras, los pobladores lo sacaron de la patrulla y lo golpearon, e incendiaron el vehículo en el que días antes supuestamente habría recogido a la adolescente.

El fiscal Torrez señaló que el hombre confesó que no conocía previamente a la víctima y que antes de recogerla había estado consumiendo bebidas alcohólicas, también admitió haber abusado de la menor.

La autopsia estableció que la causa de la muerte fue estrangulamiento, precisó la autoridad.

Mujeres marchan contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la Ciudad de México, el sábado 8 de marzo de 2025. Mujeres sostienen latas de humo durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en La Paz, capital de Bolivia, el viernes 7 de marzo de 2025. Las muertes violentas de mujeres siguen siendo el principal problema del colectivo en la región, según activistas. De acuerdo con el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF), en 17 países del continente se producen casi 12 asesinatos de mujeres cada día.
1 / 14 | Miles de mujeres salen a las calles en América Latina. Mujeres marchan contra la violencia de género en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la Ciudad de México, el sábado 8 de marzo de 2025. - Ginnette Riquelme

La Fiscalía informó que el caso se procesa como feminicidio “en grado de vulnerabilidad” debido a la corta edad de la víctima y adelantó que solicitará la detención preventiva del principal sospechoso en una cárcel de máxima seguridad.

Según el último reporte del Ministerio Público hasta octubre, Bolivia registró 62 feminicidios este año, la mayoría en los departamentos de La Paz (24), Santa Cruz (15), Cochabamba (10) y Potosí (5). En ese mismo periodo, los infanticidios suman 27, principalmente en Cochabamba, La Paz y Potosí.

Entre enero y octubre, las denuncias más frecuentes son por violencia familiar, con 28,840 casos, seguidas de violación, con 2,539, y abuso sexual, con 2,760. Desde 2013, la Ley 348 sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, aunque organizaciones feministas denuncian que esta ley aún no se aplica plenamente por falta de presupuesto y personal especializado.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
