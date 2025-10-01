Opinión
1 de octubre de 2025
91°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Triple feminicidio en Argentina: alivio para familiares de víctimas tras detenciones

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, y su presunto cómplice, Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos en Perú

1 de octubre de 2025 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una mujer sostiene una imagen de Lara Gutiérrez mientras familiares y amigos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Gutiérrez se reúnen para protestar por su tortura y asesinato, que las autoridades atribuyen a bandas de narcotraficantes, durante una manifestación convocada por grupos feministas en Buenos Aires, Argentina. (Gustavo Garello)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Buenos Aires— Familiares de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las víctimas del triple feminicidio perpetrado el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires, manifestaron este miércoles sentir “alivio” tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, y su presunto cómplice Matías Agustín Ozorio en Perú, y pidieron que la investigación continúe.

“Nos enteramos a la noche, estábamos con (Diego) Storto (abogado de la familia) que nos dijo ‘falta poquito, falta poco’ y fue una sensación de alivio, siempre que vienen noticias buenas nos da alivio. Hay que ver qué pasa en estas horas. Para eso está la justicia”, dijo a C5N el abuelo de las jóvenes que, junto a Lara Morena Gutiérrez, fueron asesinadas en la localidad de Florencio Varela.

Sin embargo, puso en duda que ‘Pequeño J’ sea el líder de la banda narcocriminal señalada por la justicia como responsable de los feminicidios. “No podemos pretender que un pibe de 20 años sea la cabeza de todo esto. Por lo menos a mí no me cierra”, dijo y añadió que cree que hay una estructura mayor porque “siempre hay un ideólogo”.

La policía escolta a Tony Janzen Valverde Victoriano, un sospechoso en el asesinato de tres mujeres en Argentina, hacia un cuartel de la policía antinarcóticos, el martes 30 de septiembre de 2025, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
La policía escolta a Tony Janzen Valverde Victoriano, un sospechoso en el asesinato de tres mujeres en Argentina, hacia un cuartel de la policía antinarcóticos, el martes 30 de septiembre de 2025, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía) (Martin Mejia)

Avances de la investigación

Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Agustín Ozorio fueron capturados este miércoles por la Policía Nacional de Perú en el sur de Lima, tras una operación conjunta con las fuerzas argentinas.

Según explicó este miércoles en una entrevista con Radio 10 el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el operativo incluyó vigilancia, intervención telefónica y cooperación internacional.

“Pudimos intervenir los teléfonos, fuimos siguiendo las antenas. Él (‘Pequeño J’) se movía permanentemente. La información de los teléfonos la compartimos con la Policía de Perú, porque usaba un chip con prefijo de allá, y cuando llegó al país ellos lo detectaron”, dijo Alonso y reveló que la policía peruana detuvo en la mañana del martes a Ozorio y horas más tarde al supuesto líder de la banda.

Alonso aseguró que el triple feminicidio fue “perpetrado para que el caso quedara impune” y fue “parte de un mensaje que quiso dar hacia subordinados, hacia otras bandas y también a sus superiores”.

La policía escolta a Matías Ozorio, sospechoso del asesinato de tres mujeres en Argentina, a una comisaría antidrogas en Lima, Perú, el martes 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)
La policía escolta a Matías Ozorio, sospechoso del asesinato de tres mujeres en Argentina, a una comisaría antidrogas en Lima, Perú, el martes 30 de septiembre de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) (Martin Mejia)

Además, el funcionario aseguró que faltan detener dos personas más, que habrían trasladado a las jóvenes al lugar del crimen, y confirmó que hay dos testigos que dicen haber visto un video de los asesinatos, aparentemente distribuido en una plataforma encriptada.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dijo este miércoles que la banda habría quedado desarticulada tras la caída de ‘Pequeño J’ y su cómplice y desestimó que haya una organización mayor detrás de los ataques.

Hasta el momento, hay nueve personas detenidas en la causa.

