Difunden imagen de “Pequeño J”, el presunto narco detrás del asesinato de tres jóvenes en Argentina

Pequeño J, el presunto capo narco que habría ordenado torturar y asesinar a Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano. Tiene 20 años y es de nacionalidad peruana.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Detectamos que planea salir del país. Se decidió difundir su identidad y la imagen de su rostro”, explicaron los voceros consultados.

Anoche, detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron una serie de allanamientos en Florencio Varela, en la zona donde, el martes pasado, se habían encontrado los cuerpos de las víctimas, para intentar atrapar a Pequeño J, pero los procedimientos fueron negativos.

“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre Pequeño J. y su decisión de transmitir “en vivo” por redes sociales las torturas de las que fueron víctimas Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y Gutiérrez, de 15.

Según Alonso, “el vivo” habría sido visto por un grupo de entre 40 y 45 personas. “Así le va a quien me roba”, habría dicho Pequeño J en la transmisión, según fuentes que participan de la investigación.

Las víctimas habían sido vistas por última vez el viernes de la semana pasada. A las 21.29 se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las pasó a buscar por La Quilla y El Tiburón, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Nada más se supo de ellas hasta que sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

Desde anteayer, la investigación del triple homicidio está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza. El funcionario judicial tiene la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la policía bonaerense.

Una de las últimas medidas que tomó el primer fiscal de la causa, Gastón Duplaá, fue pedir la captura nacional e internacional de Mauricio Ozorio, un joven argentino de 28 acusado de haber participado del triple crimen. Sería ladero del sanguinario Pequeño J, informaron fuentes del caso.

Ayer a la tarde, el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) subió a la base de datos la circular o notificación roja, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

“Por disposición del doctor Fernando Guevara, juez de Garantías de La Matanza, tengo el agrado de dirigirme a usted en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) dirigida a Matías Agustín Ozorio y otros, en el orden del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con enseñamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”, se afirmó en el oficio enviado a la Subsecretaría de Cooperación con el Poder Judicial Ministerio Público y Legislatura de la cartera conducida por Patricia Bullrich.

El oficio, al que tuvo acceso LA NACION, lleva el nombre de “Captura Nacional e Internacional. Causa de Transcendencia Pública”.

En el documento se hizo una “breve reseña” del hecho por el que se ordenó la captura del sospechoso: “Entre los días viernes pasado, aproximadamente entre las 22.30, y el martes último, aproximadamente a la 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”.

Captura en la frontera

Anoche, además, la ministra Bullrich informó la detención en Lázaro Víctor Sotacuro. El sospechoso, que tenía pedido de captura, fue atrapado en la ciudad de Villazón, en Bolivia.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia. El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara.

La detención del acusado se produjo luego que detectives de la Policía de Jujuy y alertaron sobre la presencia de un sospechoso con las características del imputado en la frontera entre La Quiaca y Villazón.

Sotacuro se convirtió en el quinto detenido por su presunta participación en el triple crimen. Los primeros cuatro sospechosos atrapados fueron Parra, Ibarra, Villanueva Silva y González Guerrero.