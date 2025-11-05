Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
86°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal de Bolivia anula condena a su expresidenta interina y ordena su liberación

Jeanine Áñez había sido condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución

5 de noviembre de 2025 - 12:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Archivo: Jeanine Áñez en ceremonia en La Paz, 2019. (Juan Karita)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Paz — El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló el miércoles la condena a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dispuso su inmediata liberación.

RELACIONADAS

A su vez ordenó que sea sometida a un juicio político, como reclamaba la defensa de la exmandataria que ha estado encarcelada más de cuatro años.

‘Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba con base a algunos argumentos’, dijo el miércoles a los medios el presidente del Tribunal, Romer Saucedo.

La decisión se tomó con el voto de siete de los nueve magistrados de la Corte, explicó Saucedo, quien mencionó que en el juicio a Áñez por la vía ordinaria hubo ‘vulneraciones’ al proceso.

Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Evo Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Su defensa sostenía que Jeanine Áñez no debió ser juzgada en una corte ordinaria sino en un proceso político en la Asamblea Nacional por su condición de exmandataria.

El alto magistrado explicó que al disponerse la nulidad de la sentencia, ahora ‘se dispone la libertad inmediata’ de la exmandataria.

Su defensa anticipó que Jeanine Áñez estaba a la espera de esta resolución del Tribunal Supremo para tramitar su libertad.

La exmandataria fue acusada de varios delitos pero no tenía causas pendientes. En agosto, dos tribunales declararon la nulidad de otros dos juicios a Jeanine Áñez por la muerte de 20 manifestantes durante la crisis de 2019, los cargos más complicados que pesaban sobre la expresidenta.

Jeanine Áñez fue aprehendida en marzo de 2021 cuando se encontraba en el departamento de Beni, al norte de Bolivia. Luego fue trasladada hacia la ciudad de La Paz, donde se determinó su detención preventiva.

Luego de las elecciones presidenciales del 19 de octubre, que marcaron el fin de casi 20 años de hegemonía del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, la justicia ordenó verificar de forma inmediata el cumplimiento de los plazos de la prisión preventiva impuesta a Jeanine Áñez y a otros dos líderes opositores, quienes salieron de la cárcel con detención domiciliaria.

Tags
Breaking NewsBolivia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: