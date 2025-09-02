Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
2 de septiembre de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con monedas, rezos y abrazos: devotos veneran a un “árbol milagroso” en Bolivia

Atrae a numerosos creyentes que le atribuyen milagros y le hacen peticiones de salud, amor y trabajo

2 de septiembre de 2025 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Devoción en La Paz: Mujer ofrenda flores a árbol sagrado alcanzado por rayo. (Juan Karita)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Paz — Una tarde de lluvia un rayo impactó a un solitario árbol en el cementerio de La Paz sin pulverizarlo, pero dejándole una cicatriz en el tronco donde desde entonces emana resina constantemente. Diez años después el añejo árbol atrae a numerosos creyentes que le atribuyen milagros y lo veneran como si fuera un santo viviente.

Conocido como el “árbol milagroso” o “árbol de los deseos”, sus devotos le rezan, lo abrazan y le dejan monedas, flores, dulces y cartas con peticiones especiales en los pliegues del tronco.

“La gente le pide amor, trabajo, salud, hijos, incluso que haga aparecer a la mascota perdida. Si la persona viene con mucha fe, el árbol cumplirá”, aseguró a The Associated Press Javier Cordero, quien se gana la vida desde hace 30 años como “rezador” diciendo oraciones a los difuntos.

Bosque Estatal de los Tres Picachos, ubicado entre Ciales y Jayuya.Bosque Estatal Toro Negro, en Jayuya.Bosque Estatal de Guilarte, en Adjuntas.
1 / 10 | Opción para el verano: 10 bosques en los que puedes combatir el calor boricua. Bosque Estatal de los Tres Picachos, ubicado entre Ciales y Jayuya.

En la cosmovisión andina —y sobre todo aymara— sobrevivir a un rayo concede poderes adivinatorios. Eso dicen los chamanes o yatiris que adivinan el futuro y hacen limpiezas energéticas, un negocio próspero en numerosos sitios de La Paz donde predomina el sincretismo entre la fe cristiana traída por los colonizadores europeos y las milenarias creencias del mundo andino.

Aquella tarde tormentosa Ricardo Quispe, otro “rezador” del cementerio, se protegió de la lluvia bajo el árbol y sintió la descarga como un latigazo que le bajó desde la espalda a los pies. También él cree tener poderes de vidente. El hombre, de casi 80 años, suele regresar al cementerio para ejercer su viejo oficio junto al árbol.

“Conozco gente que se ha sanado de alguna enfermedad y son los más devotos. Vienen y hacen dar misa al árbol, a este sitio sagrado. Es que el rayo trasmite la energía vital del cosmos”, dijo Cordero mientras acercaba un sensor al árbol para probar que irradia energía. En segundos el alambre de cobre comenzó a girar.

“Pero también es celoso, si la gente se roba las monedas le puede caer una maldición”, advirtió.

Tania Arce se acercó al árbol con un ramo de flores y unos dulces mientras hablaba de él como si fuera un hijo. “Le gusta el dulce, cuando pones un chocolate se va derritiendo. El favor que le he pedido me ha cumplido y no dejo de visitarlo”, relató la mujer entrada en años.

Una estatua de Jesucristo se alza sobre personas que queman ofrendas en conmemoración del mes de la Pachamama, o Madre Tierra, cumpliendo una antigua tradición para pedir una buena cosecha, en La Cumbre, una montaña considerada sagrada en las afueras de La Paz, Bolivia. Una mujer quema ofrendas en conmemoración del mes de la Pachamama, o Madre Tierra, siguiendo una antigua tradición para pedir una buena cosecha, en La Cumbre, una montaña considerada sagrada en las afueras de La Paz, Bolivia. Personas queman ofrendas en conmemoración del mes de la Pachamama, o Madre Tierra, siguiendo una antigua tradición para pedir una buena cosecha, en La Cumbre, una montaña considerada sagrada en las afueras de La Paz, Bolivia.
1 / 7 | Rituales milenarios y líderes espirituales: así se honra a la Pachamama en las cimas de Bolivia. Una estatua de Jesucristo se alza sobre personas que queman ofrendas en conmemoración del mes de la Pachamama, o Madre Tierra, cumpliendo una antigua tradición para pedir una buena cosecha, en La Cumbre, una montaña considerada sagrada en las afueras de La Paz, Bolivia. - Juan Karita

Agosto es un mes dedicado a la Pachamama (Madre Tierra) durante el que miles de personas en Bolivia le hacen ofrendas en agradecimiento o contratan a líderes espirituales para realizar rituales en sus negocios, casas y oficinas. También acuden a sitios sagrados en las montañas, donde según la tradición moran las deidades, y a los camposantos.

Ubicado al noroeste de la ciudad, no muy lejos del centro, el cementerio público más grande de La Paz —fundado hace 200 años en un sitio de enterramiento precolombino— alberga más de 200,000 tumbas que se apiñan en 10 hectáreas de largos y altos pabellones de cemento que forman estrechos callejones.

Allí descansan héroes de la patria, soldados de muchas guerras y personajes insignes de la ciudad junto al “árbol milagroso”, cuyo poder de cura se ha hecho más popular por los videos que abundan sobre él en redes sociales como TikTok.

Tags
Breaking NewsBolivia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: