Nueve desaparecidos tras rotura de tanque en papelera en el estado de Washington

Longview, Washington- Las cuadrillas reanudaron el miércoles la sombría búsqueda de nueve personas presuntamente muertas en una fábrica de papel del estado de Washington, donde un tanque químico se rompió un día antes en uno de los accidentes laborales más mortíferos de Estados Unidos en años.

El número probable de muertos aumentó a 11, incluidos los desaparecidos, después de que falleciera otra persona que había resultado herida, según informaron las autoridades el miércoles.

Las autoridades dijeron que no había esperanzas de encontrar más supervivientes tras el fallo del tanque del martes en la Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, que también hirió a otras ocho personas, entre ellas un bombero que fue tratado y dado de alta por un hospital.

Si se confirman las 11 muertes, sería uno de los accidentes industriales más mortíferos en Estados Unidos en las últimas décadas, junto a una serie de explosiones que mataron a 16 personas en una planta de explosivos en Tennessee el otoño pasado; un incendio y detonación que mató a 14 personas en una planta de fertilizantes en Texas en 2013; la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon que mató a 11 personas en 2010; y una explosión en una mina de carbón de Virginia Occidental que mató a 29 personas en 2010.

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Las autoridades informaron el miércoles de que la cisterna de la papelera derramó más de 1.9 millones de litros de “licor blanco”, una mezcla química altamente destructiva utilizada en la fabricación de papel.

Tras retrasar la búsqueda por temor a que el tanque se derrumbara aún más, los equipos determinaron que contenía menos líquido del que se pensaba inicialmente y que el tanque era lo suficientemente estable como para reanudar los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos. Los bomberos afirman que la búsqueda será lenta y metódica.

“No sabemos dónde están los nueve”, ha declarado Scott Goldstein, jefe de bomberos del condado de Cowlitz.

Kaeden Beck, de 16 años, deposita velas durante una oración vespertina y una vigilia en apoyo a las víctimas y sus familias afectadas por la implosión del tanque de Nippon Dynawave Packaging Co., en el parque R.A. Long en Longview, Washington, el martes 26 de mayo de 2026. (Karen Ducey/The Seattle Times vía AP) (Karen Ducey)

Según las autoridades, la rotura no ha afectado a la seguridad del aire ni del agua potable en Longview, una ciudad del río Columbia de unos 40,000 habitantes vinculada desde hace tiempo a las industrias papelera y maderera de Washington y Oregón.

Parte de la contaminación había llegado al río Columbia, una de las mayores vías fluviales de Norteamérica, pero la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, en inglés) informó de que no se habían observado efectos en el río. Las autoridades advirtieron a los residentes que se mantuvieran alejados de zanjas y diques.

Fue el segundo problema notable con un tanque químico en días en la costa oeste, después de la evacuación de miles de residentes del sur de California debido a un tanque sobrecalentado en una planta aeroespacial antes de que se levantaran esas órdenes el martes por la noche.

El depósito de la fábrica de papel tenía capacidad para unos 3.4 millones de litros y estaba lleno hasta la mitad cuando se rompió, según Goldstein. El licor blanco, compuesto principalmente de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, se utiliza con calor para descomponer la madera y fabricar papel kraft, un material duradero utilizado en envases, bolsas de la compra y otros productos.

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La extensa planta, que emplea a unas 1,000 personas, fabrica material para pañuelos de papel, papel de imprenta, vasos, platos y cartones. Está situada a orillas del río, junto a otras empresas madereras, papeleras y químicas.

El trabajador de la papelera siempre estaba ahí para ayudar, dice un amigo

La rotura se produjo en el cambio de turno del martes por la mañana, lo que provocó que el enorme tanque circular se doblara por un lado. La causa sigue sin estar clara.

El gobernador Bob Ferguson habla durante una conferencia de prensa después de que un tanque de Nippon Dynawave Packaging Co. implosionara el martes 26 de mayo de 2026 en Longview, Washington. (Karen Ducey/The Seattle Times vía AP) (Karen Ducey)

Las autoridades no han revelado los nombres de los muertos o desaparecidos, pero algunos han empezado a salir a la luz.

Todd Cornwell dijo que su amigo, Gilbert Bernal, era electricista en la planta y fue la primera muerte confirmada. Se conocían de la iglesia y estaban en el mismo grupo de estudio de la Biblia, dijo.

“Anoche tuvimos nuestro grupo y, en lugar de estudiar la Biblia, hablamos de él”, dijo Cornwell. “Siempre estaba ahí dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Cuando la escuela de la iglesia local comenzó a inundarse, él fue una de las personas allí”.

Brian Williquette, proveedor químico de las fábricas de la región, se encontraba en la planta el martes por la mañana cuando oyó una alarma por el interfono y se preguntó primero si se trataba de un taladro. Pudo salir sano y salvo y no vio los daños.

“Es simplemente insondable”, dijo en una vigilia comunitaria el martes. “No hay nadie que viva aquí que no conozca a alguien en una fábrica de papel”.

Crystal Moldenhauer, residente de Longview, dijo que tiene amigos en la planta que siguen en paradero desconocido. Dijo que la gente llamó y envió mensajes de texto entre sí todo el día tratando de averiguar lo que pasó.

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“Todos seguimos esperando respuestas”, dijo. “Hay familias destruidas y no sabemos por qué”.

Autoridades presionan para obtener respuestas sobre la ruptura

En un comunicado, Nippon Paper Group declaró el miércoles que ofrecía su “más sentido pésame y sus sinceras condolencias a las afligidas familias”.

Diana Winther (izquierda) y Kellie Webber se abrazan durante una vigilia y oración vespertina en apoyo a las víctimas y sus familias afectadas por la implosión del tanque de Nippon Dynawave Packaging Co., en el parque R.A. Long en Longview, Washington, el martes 26 de mayo de 2026. (Karen Ducey/The Seattle Times vía AP) (Karen Ducey)

Algunos de los heridos sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación, según las autoridades.

Tras la rotura del depósito, el líquido se vertió en una zanja de drenaje, explicó Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología del estado.

Casi todas las industrias utilizan tanques químicos de este tipo y, por lo general, son bastante seguros, afirma Stephen Kmiotek, profesor de ingeniería química del Instituto Politécnico de Worcester. Pero es importante que las empresas lleven a cabo un mantenimiento y unas inspecciones adecuadas, sobre todo cuando los tanques se hacen viejos.