Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre que impactó una patrulla e intentó huir en Carolina

Sanithz Fontánez enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, daños agravados y agresión contra un funcionario del orden público

28 de mayo de 2026 - 7:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, determinó este jueves causa probable para arresto contra un hombre que supuestamente impactó una patrulla de la Policía Municipal de Carolina e intentó huir tras una intervención de tránsito ocurrida el miércoles en la tarde.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información confirmada a El Nuevo Día por el comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno, al individuo, identificado Sanithz Fontánez, enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, daños agravados y agresión contra un funcionario del orden público.

Los hechos ocurrieron a las 4:20 p.m., cuando agentes municipales intervinieron con el conductor por violaciones a la Ley de Tránsito, entre ellas no utilizar el cinturón de seguridad y usar un celular mientras conducía.

Según Moyeno, el hombre se mostró agresivo desde el inicio de la intervención. Posteriormente, luego que los agentes le entregaran los boletos y le explicaran el proceso de revisión, el conductor presuntamente inició la marcha, impactó la patrulla y huyó del lugar.

Los agentes iniciaron una persecución y detuvieron a Fontánez. Al momento del arresto, el imputado, supuestamente, se resistió al arresto, incidente que quedó captado en video.

El juez fijó una fianza de $10,000 que Fontánez prestó mediante fiador privado, por lo que quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial.

Tags
Policía de Puerto RicoCarolinaBreaking NewsArrestos por armasTribunal de CarolinaPolicía Municipal
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: