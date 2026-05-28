Radican cargos contra hombre que impactó una patrulla e intentó huir en Carolina

El juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, determinó este jueves causa probable para arresto contra un hombre que supuestamente impactó una patrulla de la Policía Municipal de Carolina e intentó huir tras una intervención de tránsito ocurrida el miércoles en la tarde.

De acuerdo con la información confirmada a El Nuevo Día por el comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno, al individuo, identificado Sanithz Fontánez, enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, daños agravados y agresión contra un funcionario del orden público.

Los hechos ocurrieron a las 4:20 p.m., cuando agentes municipales intervinieron con el conductor por violaciones a la Ley de Tránsito, entre ellas no utilizar el cinturón de seguridad y usar un celular mientras conducía.

Según Moyeno, el hombre se mostró agresivo desde el inicio de la intervención. Posteriormente, luego que los agentes le entregaran los boletos y le explicaran el proceso de revisión, el conductor presuntamente inició la marcha, impactó la patrulla y huyó del lugar.

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Los agentes iniciaron una persecución y detuvieron a Fontánez. Al momento del arresto, el imputado, supuestamente, se resistió al arresto, incidente que quedó captado en video.