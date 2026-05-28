Bomberos de Dallas buscan desaparecidos tras incendio masivo en edificio de apartamentos

Dallas- Un enorme incendio destruyó el jueves un edificio de apartamentos de dos plantas en Dallas, causando víctimas mortales e hiriendo al menos a cuatro personas, y la búsqueda de los desaparecidos está en curso, dijo un oficial de bomberos.

Las llamas enviaron enormes columnas de humo negro al cielo y provocaron una respuesta masiva de los bomberos.

“En este momento ha habido víctimas mortales”, dijo en rueda de prensa el subjefe de los bomberos de Dallas, Mark Berry, quien añadió que la misión ha cambiado de rescate a recuperación. “Vamos a trabajar a través de la fase de recuperación y obtener un número total”.

Decenas de bomberos buscaban entre los escombros humeantes del edificio situado a las afueras del centro de Dallas el jueves por la tarde, mientras sus colegas seguían empapando los escombros ennegrecidos.

Berry dijo que los bomberos estaban respondiendo a una llamada de una fuga de gas cuando se produjo una explosión.

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“Nos esperaba la caballería”, dijo Berry, “pero la explosión ya se había producido”.

Atmos Energy employees work at the scene of a large fire at an apartment complex in Dallas, Thursday, May 28, 2026. (AP Photo/Gabriela Passos) (Gabriela Passos)

Funcionarios municipales dijeron que en el momento de la explosión no se estaba realizando ningún trabajo de mantenimiento urbano en el lugar.

El subjefe James Russ, de los bomberos de Dallas, dijo durante una rueda de prensa anterior que al menos cuatro personas fueron trasladadas a un hospital con heridas.

Los bomberos se apresuraron a llegar al lugar mientras las llamas y el humo negro se elevaban hacia el cielo. Algunos dirigieron sus mangueras hacia los montones de escombros humeantes, mientras otros retiraban la madera y otros restos quemados para buscar a alguien atrapado debajo. Quedaba poco más que un armazón ennegrecido del edificio original.

“El incendio está contenido, pero nuestros miembros siguen trabajando en el lugar para realizar búsquedas primarias”, dijo Russ.

Las autoridades crearon un centro de reunificación familiar en un instituto cercano. Varias horas después del incendio, Frances Rizo seguía intentando encontrar a su amiga que vivía en el edificio.

“No contesta al teléfono”, dijo Rizzo.

Julie Jensen dijo que estaba en su casa a menos de una manzana del edificio en llamas cuando oyó un ruido parecido a una explosión que le dejó los oídos zumbando.

“Estaba sentado en el sofá viendo la televisión y las cosas salieron volando por las paredes”, dijo Jensen.

La policía y los bomberos responden a la escena de un gran incendio en un complejo de apartamentos en Dallas, el jueves 28 de mayo de 2026. (AP Photo/Gabriela Passos) (Gabriela Passos)

Jensen dijo que vio humo y vecinos corriendo cuando se asomó a la ventana. Cogió el gato de su familia y se marchó, buscando un aparcamiento cercano para esperar hasta que supo que era seguro volver.

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Sal De La Rosa estaba trabajando en un taller de reparación de automóviles cercano cuando “de repente oímos y sentimos una enorme explosión”.

“Sentimos que el edificio temblaba un poco”, dijo Del La Rosa.