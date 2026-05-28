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Estados Unidos dice que alcanzó un preacuerdo con Irán: ahora debe ser aprobado por Donald Trump

La información supuestamente fue facilitada por fuentes del gobierno federal a un medio estadounidense

28 de mayo de 2026 - 12:52 PM

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Fuentes del Gobierno norteamericano confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del mandatario republicano. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos confirmó este jueves que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Fuentes del Gobierno norteamericano confirmaron a la prensa la información adelantada en exclusiva por el medio Axios, según la cual el acuerdo solo necesita ya la luz verde del mandatario republicano.

El diario digital citó dos altos cargos estadounidenses que revelaron que el acuerdo estipula que la navegación a través del estrecho, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí, será “sin restricciones”.

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

Este asunto sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde el pasado abril.

Asimismo, Estados Unidos se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados.

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Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.

Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes.

Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/)En una foto de archivo tomada el 18 de enero de 2012 y cedida por la Marina de Guerra estadounidense, a pesar de décadas de tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos en la zona, un barco de ese cuerpo castrense ayudó a una embarcación iraní y su tripulación. EFE/Ensign John Tanalega.Esta foto tomada el 11 de marzo de 2026 y divulgada por la Marina Real de Tailandia muestra una humareda saliendo del granelero 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz luego de un ataque en la zona. Unos 20 integrantes de la tripulación habían sido restacados al momento, según la Marina tailandesa. (Photo by Handout / ROYAL THAI NAVY / AFP)
1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura

Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, apuntó el medio.

La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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