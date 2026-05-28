Cinco personas se declaran culpables por tráfico ilegal de aves migratorias en Puerto Rico
Admitieron que capturaban, mantenían y vendían especies protegidas mediante grupos privados de chat
28 de mayo de 2026 - 12:19 PM
28 de mayo de 2026 - 12:19 PM
Cinco personas se declararon culpables en el Tribunal federal por violaciones a la Ley del Tratado de Aves Migratorias, tras admitir su participación en un esquema de tráfico, captura, venta y trueque de aves protegidas, informó la Fiscalía federal.
Según documentos judiciales, los acusados admitieron haberse enriquecido injustamente mediante la captura y posesión ilegal de aves migratorias, que luego mantenían en alojamientos temporeros y ofrecían para la venta a través de grupos privados de chat por internet.
Las autoridades indicaron, en declaraciones escritas, que los sujetos también vendieron aves a compradores locales, negociaron precios y recibieron pagos por el tráfico de especies migratorias en Puerto Rico y otros lugares.
Entre las aves traficadas ilegalmente figuraban patos gargantilla, patos rabudos norteños, patos silbones, patos picudos de la India, patos cercetas aliazul, gansos canadienses, patos joyuyos y palomas coronitas.
De acuerdo con Fiscalía federal, en el caso criminal 25-504 (PAD), Héctor Rivera González se declaró culpable el 22 de mayo del año en curso. Su sentencia está pautada para el 7 de agosto y enfrenta hasta dos años en prisión.
Mientras, en el caso criminal 25-503 (ADC), Ricardo Morales Colón, Derline Cordero Galloza, Ezequiel Muñiz Salas y Edison Pérez Collado se declararon culpables de conspiración para violar la misma ley. Cada uno enfrenta hasta cinco años en prisión.
Morales Colón y Muñiz Salas se declararon culpables el 5 de marzo y sus sentencias están señaladas para el 17 de junio.
Por su parte, Cordero Galloza se declaró culpable el 26 de marzo y será sentenciado el 29 de junio, mientras Pérez Collado se declaró culpable el 23 de abril y su sentencia quedó pautada para el 9 de julio.
El fiscal federal auxiliar Seth Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, está a cargo del procesamiento del caso.
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