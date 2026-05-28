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Cinco personas se declaran culpables por tráfico ilegal de aves migratorias en Puerto Rico

Admitieron que capturaban, mantenían y vendían especies protegidas mediante grupos privados de chat

28 de mayo de 2026 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre las aves traficadas ilegalmente figuraban patos gargantilla, patos rabudos norteños y patos silbones (en la foto). (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Cinco personas se declararon culpables en el Tribunal federal por violaciones a la Ley del Tratado de Aves Migratorias, tras admitir su participación en un esquema de tráfico, captura, venta y trueque de aves protegidas, informó la Fiscalía federal.

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Según documentos judiciales, los acusados admitieron haberse enriquecido injustamente mediante la captura y posesión ilegal de aves migratorias, que luego mantenían en alojamientos temporeros y ofrecían para la venta a través de grupos privados de chat por internet.

Las autoridades indicaron, en declaraciones escritas, que los sujetos también vendieron aves a compradores locales, negociaron precios y recibieron pagos por el tráfico de especies migratorias en Puerto Rico y otros lugares.

El proceso de liberación inició en California y Nueva York, desde donde los renacuajos de sapo concho fueron transportados –vía aérea– a Puerto Rico en cajas especializadas para mover animales vivos. Primera etapa: se inspeccionan las bolsas que contienen los renacuajos y el agua del área donde serán liberados. Los renacuajos llevaban apenas una semana de nacimiento, por lo que se espera ver el desarrollo completo mediante la vigilancia de la charca que habitarán. En la foto, el equipo dedicado a liberar los renacuajos, compuesto por miembros de la organización Para la Naturaleza, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.
1 / 10 | Por etapas: el meticuloso esfuerzo para liberar 9,800 renacuajos de sapo concho . El proceso de liberación inició en California y Nueva York, desde donde los renacuajos de sapo concho fueron transportados –vía aérea– a Puerto Rico en cajas especializadas para mover animales vivos. - Pablo Martínez Rodríguez

Entre las aves traficadas ilegalmente figuraban patos gargantilla, patos rabudos norteños, patos silbones, patos picudos de la India, patos cercetas aliazul, gansos canadienses, patos joyuyos y palomas coronitas.

De acuerdo con Fiscalía federal, en el caso criminal 25-504 (PAD), Héctor Rivera González se declaró culpable el 22 de mayo del año en curso. Su sentencia está pautada para el 7 de agosto y enfrenta hasta dos años en prisión.

Mientras, en el caso criminal 25-503 (ADC), Ricardo Morales Colón, Derline Cordero Galloza, Ezequiel Muñiz Salas y Edison Pérez Collado se declararon culpables de conspiración para violar la misma ley. Cada uno enfrenta hasta cinco años en prisión.

Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. El mono rhesus, especie no nativa de Puerto Rico, fue presentado como ejemplo del tipo de fauna exótica que el DRNA busca remover del entorno natural para evitar impactos negativos en el ecosistema.El secretario del DRNA, Waldemar Quiles (izquierda), junto al teniente del Cuerpo de Vigilantes, Ángel Atienza, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, donde ofrecieron detalles sobre los operativos para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico.
1 / 8 | Ocho patas y muchos problemas: conoce las especies exóticas que amenazan a Puerto Rico. Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. - Xavier Araújo

Morales Colón y Muñiz Salas se declararon culpables el 5 de marzo y sus sentencias están señaladas para el 17 de junio.

Por su parte, Cordero Galloza se declaró culpable el 26 de marzo y será sentenciado el 29 de junio, mientras Pérez Collado se declaró culpable el 23 de abril y su sentencia quedó pautada para el 9 de julio.

El fiscal federal auxiliar Seth Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, está a cargo del procesamiento del caso.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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