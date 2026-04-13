Consternados los católicos de Estados Unidos por los ataques de Donald Trump contra el papa León XIV

WASHINGTON - La mayoría de los votantes católicos estadounidenses apoyaron a Donald Trump en su victoria presidencial de 2024. Sin embargo, en todo el amplio espectro político católico -incluso entre los obispos de tendencia conservadora- hay consternación por el ataque verbal sin precedentes de Trump contra el Papa León XIV, el primer estadounidense en dirigir su iglesia.

Leo dice que está compartiendo un mensaje evangélico y no atacando directamente a Trump ni a nadie con sus llamamientos a la paz y sus críticas a las actitudes que alimentan la guerra.

Las críticas a Trump vinieron del arzobispo Paul Coakley, jefe de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y del obispo Robert Barron, de Minnesota, que hace sólo unos días aplaudió a Trump como invitado de Pascua en la Casa Blanca. Barron calificó las declaraciones del presidente de “totalmente inapropiadas e irrespetuosas” y le instó a disculparse.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

La consternación se extendió a una base aún más sólida de apoyo a Trump: los cristianos evangélicos conservadores. Muchos se horrorizaron de que Trump siguiera su ataque a Leo en Truth Social publicando una imagen que lo representaba como un salvador semejante a Cristo.

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“RETIRE ESTO, SR. PRESIDENTE”, publicó David Brody, un prominente comentarista que apoya a Trump en la Christian Broadcasting Network. “Usted no es Dios. Ninguno de nosotros lo es. Esto va demasiado lejos. Cruza la línea”.

A mediodía del lunes, la imagen había sido retirada de Truth Social. En un discurso pronunciado en la Casa Blanca, el presidente afirmó que nunca tuvo la intención de compararse con Jesús cuando publicó la imagen.

“¿Cómo se les ocurrió eso?”, preguntó. “Se supone que soy yo, como médico, haciendo que la gente mejore. Y mejoro a la gente. Hago que la gente mejore mucho”.

Trump: No es necesario disculparse

Sobre su enfrentamiento con el Papa, Trump se mostró igual de desafiante: “No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado”.

La disputa del presidente con las comunidades religiosas estadounidenses se produce apenas seis meses antes de que comiencen las votaciones en las elecciones de mitad de mandato de este otoño, mientras Trump lidia con bajos índices de aprobación y la disensión de su base MAGA sobre la guerra con Irán. Pero pocos grupos de votantes han sido más leales a Trump -e importantes para su éxito político- que los de la derecha religiosa.

Por ahora, algunos aliados de Trump son optimistas y creen que la disputa quedará pronto en el olvido.

“Hay una profunda reserva de aprecio por el presidente y sus políticas basadas en la fe que trasciende y eclipsa cualquier desacuerdo sobre un post en las redes sociales”, dijo a The Associated Press Ralph Reed, que forma parte de la junta asesora de fe del presidente.

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1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino 1 / 15 “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. Alessandra Tarantino Compartir

A lo largo de la historia de Estados Unidos, numerosos presidentes han tenido diferencias políticas con varios papas. Pero los expertos en el Vaticano y en historia religiosa no recuerdan ningún intercambio comparable al intercambio entre Trump y Leo sobre la condena del Papa al papel de Estados Unidos en la guerra de Irán.

“Se trata de una crítica sin precedentes a un Papa por parte de un presidente estadounidense”, dijo por correo electrónico David Campbell, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame.

“Ha habido señales de que muchos católicos laicos han estado al lado de Trump en las últimas semanas y han sido críticos con sus obispos que critican al presidente”, añadió Campbell. “Si este ataque al Papa no cambia esa dinámica de una manera marcada será realmente un momento decisivo ... con los católicos estadounidenses eligiendo a un presidente que ataca a los católicos en lugar de a su propio Papa”.

Si miramos atrás en la historia del mundo, el intento de Trump de “presionar al Papa León” no es nada nuevo, dijo Kathleen Sprows Cummings, profesora de Estudios Americanos e Historia en Notre Dame.

Jake Paul recibe apoyo total de Donald Trump para una posible carrera política Luego el “youtuber” y boxeador publicó un video bailando junto al presidente de Estados Unidos.

“Emperadores, monarcas y déspotas han amenazado durante mucho tiempo a los papas en un esfuerzo por obligarlos a doblegarse a su voluntad”, dijo por correo electrónico. “En un contexto estadounidense, sin embargo, los improperios de Trump sí representan un revés histórico”.

“Durante la mayor parte de la historia de este país, los estadounidenses veían al Papa como una amenaza belicista, avariciosa y antidemocrática que tenía planes para llegar a la Casa Blanca”, añadió. “Hoy, la amenaza está en la Casa Blanca, y el Papa es quien defiende los ideales de libertad y dignidad humana”.

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Surgen dudas sobre el converso católico JD Vance

El vicepresidente JD Vance, un converso católico que ocasionalmente se ha enfrentado a líderes católicos por sus críticas a la represión de la inmigración por parte de la administración Trump, no hizo ningún comentario inmediato sobre el distanciamiento entre el Papa y Trump.

Catholics Vote Common Good, un grupo sin ánimo de lucro que suele apoyar las causas progresistas, instó a Vance a pronunciarse sobre la ruptura.

“En un momento en que el Santo Padre está siendo atacado y la dignidad de la Iglesia está siendo socavada, el silencio no es neutralidad. Es complicidad”, dijo Denise Murphy McGraw, copresidenta nacional de la organización.

Algunos partidarios evangélicos de Trump criticaron el meme que lo representaba como un sanador aparentemente parecido a Jesús, incluso manteniendo su apoyo al propio Trump.

“No es difícil condenar esto rotundamente”, dijo Willy Rice, candidato a presidente de la Convención Bautista del Sur y pastor de la Iglesia del Calvario en Clearwater, Florida.

“Muchos cristianos aprecian la administración del Presidente y le han apoyado de manera significativa, pero esto está mal”, publicó Rice en X.

También intervino Doug Wilson, cofundador de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas, una confesión calvinista acérrimamente conservadora con una gran influencia en la actual administración. Entre los miembros de sus iglesias se encuentra el Secretario de Defensa Pete Hegseth.

“Me sentí muy agradecido de ver cuántos cristianos conservadores denunciaron inmediatamente la imagen blasfema de Jesús/Trump”, publicó Wilson en X.

Megan Basham, una comentarista evangélica conservadora, publicó que estaba de acuerdo con las críticas de Trump a Leo por ser “Débil contra el crimen y terrible para la Política Exterior”. Pero tachó su meme de “blasfemia EXTRAVERSIVA” e instó a Trump a “pedir perdón al pueblo estadounidense y luego a Dios”.

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Un vistazo a las cifras de los bloques religiosos a medida que se acercan las elecciones

Tal disensión pública contra Trump por parte de líderes evangélicos es poco frecuente.

En 2024, los protestantes evangélicos blancos fueron un componente significativo de la coalición ganadora de Trump, según AP VoteCast. Alrededor de un tercio de los votantes de Trump, el 34%, se identificaron como evangélicos blancos o cristianos renacidos, frente a solo el 8% de los votantes de Harris. Los evangélicos blancos constituían aproximadamente 2 de cada 10 votantes ese año, y la gran mayoría, el 79%, votó a Trump.

Una encuesta de febrero de AP-NORC encontró que alrededor de dos tercios de los protestantes blancos nacidos de nuevo aprueban cómo Trump está manejando su trabajo como presidente, mientras que alrededor de un tercio lo desaprueba.

Los católicos se mostraron mucho más descontentos con la actuación de Trump en esa encuesta. Solo 4 de cada 10 aprobaban su gestión de la presidencia, similar a los estadounidenses en general.

Entre estos que instaban a Trump a disculparse con Leo estaba The Catholic Association, una organización de defensa nacional cuya misión es “ser una voz católica fiel en la plaza pública.”

“Insultar al Papa, y a todos los católicos por extensión, con la esperanza de hacer que la Iglesia se pliegue a las agendas políticas estadounidenses, es desalentador y contraproducente, dijo Ashley McGuire, miembro senior del grupo.

Phil Klay, autor católico y veterano del Cuerpo de Marines, sugirió que Leo adoptara una visión a largo plazo de la disputa.

“El papel de la Iglesia no es ganar un ciclo de noticias o una pelea de bofetadas en las redes sociales, sino articular con calma verdades atemporales”, dijo el lunes en un panel de la Universidad de Georgetown. “Creo que eso es lo que está haciendo el Papa León y creo que deberíamos escuchar y rezar”.

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Crary informó desde Nueva York y Smith desde Pittsburgh. La escritora de Associated Press Amelia Thomson DeVeaux en Washington contribuyó.

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