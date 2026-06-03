“La ropa no es la misma”: en entredicho evidencia entregada por Elvia Cabrera a la Policía

Aibonito - La vestimenta que Elvia Cabrera Rivera entregó a la Policía durante un registro en su residencia, en el sector El Coquí, en Aibonito, no coincide con la que se le observó usando en su lugar de trabajo la noche del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Así lo declaró, este miércoles, bajo juramento, el agente Gerardo Berríos Padilla, en el octavo día del juicio contra Cabrera Rivera, coacusada por el asesinato de la adolescente, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 durante una serie de peleas registradas en el desvío Roberto Colón.

Berríos Padilla explicó que se percató de la diferencia en la vestimenta cuando un agente investigador en el caso revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio La Placita Martínez, donde Cabrera Rivera laboraba como bartender.

“Él estaba viendo el video de La Placita Martínez. Ahí yo me percato de que la ropa que tiene Elvia no es la misma que se había ocupado en el allanamiento, ni la que tenía Anthonieska (Avilés Cabrera, hija de Cabrera Rivera y coacusada), que estaba utilizando ese día, era la misma”, dijo el octavo testigo de la Fiscalía de Aibonito.

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A preguntas de la fiscal Silda Rubio Barreto, Berríos Padilla detalló que se percató que la ropa no era la misma, principalmente “por la forma”. “La que estaba usando ese día no tenía el logo (del negocio) y (la parte de átras) se amarraba y formaba un lazo”, añadió el agente.

¿Inconsistencias? “Están ocurriendo cosas muy interesantes” al iniciar juicio contra Elvia Cabrera Así lo percibió la abogada Mayra López Mulero. “Yo no sé si estábamos en la misma sala”, respondió la fiscal, en el marco del desfile de prueba contra la coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Sobre Avilés Cabrera, precisó que la ropa entregada tampoco era la misma porque “la tela era mahón y, (de) lo que se observa en el otro vídeo, el corte del traje (de la falda) es bien distinto”. “(En los vídeos se ve que tenía) una falda”, enfatizó.

“(Esa falda) era más suelta que la que yo ocupé. La que yo ocupé era de tela mahón y tenía rotos, como de desgaste, y era color azul claro, y la falda se veía de otro color. (La que llevaba puesta) se ve como un traje de tela más liviana”, precisó el testigo.

En cuanto a los zapatos de Avilés Cabrera, precisó que los que se observan en el video son de color plateado, mientras que los que entregó a la Policía son blancos, en un intento por establecer la marcada diferencia sobre la vestimenta provista por las acusadas.

“Cuando observé que no era la misma (ropa, le di) bastante (importancia) porque la que estábamos buscando podía tener rastros de sangre y la que se nos hizo entrega no es la misma”, explicó ante el juez Luis S. Barreto Altieri.

El octavo día del juicio reanudó con el contrainterrogatorio de la defensa. Las preguntas del licenciado Alberto Rivera Ramos se centraron principalmente en el allanamiento a la residencia y en el hallazgo de una cuchilla en las afueras de la estructura.

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Con sus preguntas, Rivera Ramos intentó minar la credibilidad del agente, tomando como base una querella administrativa por presunta mendacidad presentada en su contra y que resultó en una sanción de cinco meses sin empleo y sueldo.

Más allá de los cuestionamientos sobre su credibilidad, el contrainterrogatorio se concentró inicialmente en el allanamiento. Según la orden de registro discutida en sala, los agentes buscaban prendas de vestir y un cuchillo que pudiese contener rastros de sangre.

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

El tribunal emitió la orden de allanamiento y registro basado en la declaración del agente Ángel Torres Romero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, quien fundamentó las razones para que se autorizará la acción.

Del contenido de la orden de registro y allanamiento discutida en sala surgió que la Policía tenía información de que varias personas sospechosas residían en la vivienda. Además, se consignó que en el lado izquierdo de la casa se observó una navaja de color plateada y negra.

Sin embargo, la defensa destacó que, de la declaración jurada que sustentó la expedición de la orden, no surgió que algún testigo hubiese observado directamente a Cabrera Rivera portando un arma blanca la noche de los hechos.

Berríos Padilla respondió que la cuchilla en controversia estaba frente a la residencia, del lado izquierdo, y que se podía observar a simple vista, sin necesidad de realizar una búsqueda minuciosa para detectarlo, lo que dio paso a múltiples preguntas de la defensa.

Durante el allanamiento, comentó el testigo, estuvieron presentes agentes y un can especializado y su manejador. Cabrera Rivera se mantuvo junto a Berríos Padilla en el área del balcón de la residencia, mientras que Avilés Cabrera cruzó a una residencia justo al frente del hogar de Cabrera Rivera.

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Según el testimonio, el perro no marcó sustancias controladas ni la presencia de un cuerpo. Sin embargo, sí marcó en el cuarto de Cabrera Rivera, específicamente en el área del clóset, una camisa negra con el logo del establecimiento La Placita Martínez.

“Mientras mi hija está en el cementerio”: estremecedor grito de la madre de Gabriela Nicole Así reaccionó Lisandra Rosario al conocer que la coacusada por el asesinato de su hija saldrá de prisión bajo “habeas corpus”.

Cuando Rivera Ramos preguntó si esa fue la única pieza ocupada en esa área, el agente respondió: “Eso es así”. También confirmó que no se ocuparon cuchillos ni utensilios de cocina dentro de la habitación.

La defensa también examinó el proceso mediante el cual las autoridades obtuvieron la ropa de Avilés Cabrera. Según el relato del agente, Cabrera Rivera llamó a su hija y le indicó que acudiera a la residencia para entregar la vestimenta utilizada el día de los hechos.

“Déjame llamar a la nena”, recordó el agente sobre la contestación de Cabrera Rivera.

Berríos Padilla declaró que Avilés Cabrera llegó al lugar, entró a su habitación y le entregó voluntariamente las piezas de ropa dobladas, las cuales fueron fotografiadas y colocadas en bolsas de evidencia. “(No se tardó) ni un minuto (en entregar la ropa)”, comentó.

A preguntas de la defensa, reconoció que Cabrera Rivera nunca tuvo esas prendas en sus manos. “No”, contestó el agente cuando se le preguntó si la acusada le había entregado personalmente alguna pieza de ropa.

El contrainterrogatorio también abordó el cuchillo ocupado en una área lateral de la residencia. Al observar fotografías de la escena, el agente afirmó que el objeto “se ve” desde la acera y a plena vista.

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1 / 6 | Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera. La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. - Poder Judicial 1 / 6 Evidencia en imágenes: el allanamiento a la casa de Elvia Cabrera La Policía diligenció una orden de registro y allanamiento en la residencia de la acusada, Elvia Cabrera Rivera. Poder Judicial Compartir

Sin embargo, reconoció que desconocía quién lo colocó allí, cuándo se colocó o quién lo manipuló antes de ser ocupado por las autoridades.

Además, indicó que las manchas visibles en la hoja corresponden a moho y no a sangre. También admitió desconocer los resultados de las pruebas de ADN y serológicas practicadas sobre la evidencia. “Los análisis no me llegan a mí”, declaró.

Otro de los puntos destacados por la defensa fue la cooperación mostrada por Cabrera Rivera durante el allanamiento. El agente reconoció que la acusada permitió el acceso de los investigadores a la propiedad, no huyó, no obstaculizó el trabajo de los agentes y firmó el inventario de la evidencia ocupada.

Finalmente, Rivera Ramos cuestionó la forma en que la Policía manejó la recopilación de vestimenta y videos relacionados con el caso. Berríos Padilla admitió que no había visto las grabaciones de seguridad al momento de realizar el allanamiento, y que desconocía cuál era la ropa específica que los investigadores intentaban localizar. “Lo desconozco”, respondió.

Esa admisión fue utilizada por la defensa para sugerir que las autoridades no tenían una base visual para comparar las prendas entregadas por las acusadas con las que supuestamente utilizaban la noche de los hechos. El agente reiteró que sí había declarado previamente sobre ese asunto. “Claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si había testificado que Cabrera Rivera no llevaba la misma ropa observada en los videos.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

La muerte de Pratts Rosario ocurrió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, luego que fue transportada al hospital Menonita de Aibonito gravemente herida.

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