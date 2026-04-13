Opinión
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El papa León XIV y su contundente clamor por la paz
Las expresiones del presidente Donald Trump ameritan que se disculpe con el sumo pontífice y con los católicos y católicas estadounidenses y del mundo entero, escribe Roberto González Nieves
13 de abril de 2026 - 5:25 PM
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