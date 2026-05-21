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Lo que se sabe de las misteriosas muertes en Nuevo México relacionadas con una sustancia desconocida

Las autoridades del estado investigan el compuesto, vinculado a tres muertes y a la breve cuarentena de los socorristas

21 de mayo de 2026 - 2:31 PM

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La Policía Estatal de Nuevo México responde a la casa en Mountainair, N.M., donde las autoridades dicen que varias personas murieron el miércoles, 20 de mayo 2026, y más de una docena de socorristas fueron expuestos a una sustancia desconocida y posteriormente tratados en un hospital. (Savannah Peters)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mountainair, Nuevo México- Los investigadores de Nuevo México están tratando de identificar una misteriosa sustancia que puede haber contribuido a la muerte de tres personas y llevado a más de una docena de socorristas a estar brevemente en cuarentena.

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Las autoridades fueron llamadas a una presunta sobredosis de drogas el miércoles y encontraron a cuatro personas que no respondían dentro de una casa al este de Albuquerque, en la localidad rural de Mountainair. Tres de las personas que estaban en la casa murieron y la cuarta estaba siendo tratada en un hospital de Albuquerque, dijo la policía.

Algunos de los primeros intervinientes empezaron a toser, vomitar y marearse, según las autoridades.

El alcalde dijo el jueves que los funcionarios estaban esperando los resultados de las pruebas.

Esto es lo que hay que saber sobre las muertes y la investigación.

Primeros respondedores fueron descontaminados

No estaba claro exactamente cuántos socorristas experimentaron síntomas.

Cerca de dos docenas de personas -la mayoría socorristas- fueron descontaminadas y revisadas por personal médico, según informó el Hospital de la Universidad de Nuevo México. Funcionarios del hospital dijeron que tres pacientes estaban siendo monitoreados el miércoles por la noche.

Un vehículo de la Policía Estatal de Nuevo México acordonó un vecindario en Mountainair, Nuevo México, donde, según las autoridades, varias personas fallecieron el miércoles 20 de mayo de 2026 y más de una docena de socorristas estuvieron expuestos a una sustancia desconocida y posteriormente recibieron tratamiento en un hospital. (Foto AP/Savannah Peters)
Un vehículo de la Policía Estatal de Nuevo México acordonó un vecindario en Mountainair, Nuevo México, donde, según las autoridades, varias personas fallecieron el miércoles 20 de mayo de 2026 y más de una docena de socorristas estuvieron expuestos a una sustancia desconocida y posteriormente recibieron tratamiento en un hospital. (Foto AP/Savannah Peters) (Savannah Peters)

Antonette Alguire, bombera voluntaria en Mountainair, dijo que vio a algunos técnicos de emergencias médicas y bomberos tosiendo y vomitando.

Funcionarios del hospital dijeron que la mayoría de las personas evaluadas no presentaban síntomas y fueron dadas de alta.

Encuentran droga en una vivienda

El alcalde de Mountainair, Peter Nieto, dijo que había detectado drogas en la casa, situada junto a un camino de tierra, y apuntó a ese posible factor en las muertes. No dijo qué tipo de drogas que pensaba que eran.

Descartó la exposición al monóxido de carbono o al gas natural como posibles causas de los problemas de salud que experimentaron los primeros intervinientes.

El portavoz de la Policía Estatal de Nuevo México, Wilson Silver, dijo que no había ninguna amenaza para el público y que los investigadores no creen que la sustancia fuera transportada por el aire.

Número de sobredosis

Nuevo México tuvo la cuarta tasa más alta de muertes por sobredosis de drogas de cualquier estado de Estados Unidos en 2024, con 775 muertes, según los datos más recientes disponibles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los residentes de Mountainair, una localidad de menos de 1,000 habitantes, han expresado su frustración por el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares.

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