Donald Trump aplaza firma de orden sobre inteligencia artificial por temor a que perjudique la industria

Washington- El presidente Donald Trump canceló el jueves una ceremonia de firma de una nueva orden sobre inteligencia artificial (IA) porque le preocupa que pueda opacar la ventaja de Estados Unidos en tecnología de IA.

Trump dijo que posponía la firma porque no le gustaba lo que veía en el texto de la orden. Anunció el cambio horas antes de que el acto tuviera lugar en el Despacho Oval.

“Estamos liderando China, estamos liderando a todo el mundo, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de ese liderazgo”, dijo Trump a los periodistas en un acto no relacionado en el Despacho Oval.

La exigencia de algún tipo de acción gubernamental para examinar los sistemas de IA más potentes es consecuencia de la creciente preocupación en el sector bancario y otras instituciones por los avances en la capacidad de la IA para encontrar vulnerabilidades de ciberseguridad en el software mundial.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron en abril una reunión urgente con los consejeros delegados de Wall Street para advertirles de los riesgos de ciberseguridad que plantea el modelo de IA de Anthropic, Claude Mythos.

La reunión, convocada de urgencia en la sede del Departamento del Tesoro, tenía por objeto garantizar que los bancos fueran conscientes de los riesgos asociados a los modelos, según declaró Bessent en el “Invest in America Forum” de la CNBC, celebrado en Washington en abril. “Este nuevo modelo Antrópico es muy potente”, dijo. “Algunos bancos están haciendo un mejor trabajo en ciberseguridad que otros, y queremos tener la capacidad de convocarlos y hablar sobre cuáles son las mejores prácticas y hacia dónde deberían dirigirse”.

Eso llevó a algunos aliados del presidente republicano a proponer mejores métodos para poner esas herramientas de IA en manos de expertos en ciberseguridad de confianza.