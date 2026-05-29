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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cheque alterado de $7,250: arrestan a músico por presunto fraude en Condado

Juan José Correa Colón, conocido como “Juanjo”, prestó una fianza global de $20,000 y quedó en libertad

29 de mayo de 2026 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Depositar cheque
El imputado prestó la fianza de $20,000 fijada por la jueza Rocío Alonso González. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un músico de 50 años fue arrestado por presuntamente cobrar en una sucursal bancaria de Condado un cheque alterado de más de $7,000 que no estaba a su nombre, informó la Policía.

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De acuerdo con la Uniformada, contra Juan José Correa Colón, conocido como “Juanjo”, pesaba una orden de arresto por cargos de apropiación ilegal y fraude.

Según la investigación, Correa Colón acudió a una sucursal de FirstBank, donde presuntamente se apropió de $7,250 mediante el cambio y cobro de un cheque alterado que no estaba a su nombre.

El caso fue consultado con la fiscal María del Mar Ortiz, quien formuló cargos en ausencia por los delitos de apropiación ilegal y fraude.

La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y emitió una orden de arresto con una fianza global de $20,000.

Tras diligenciar la orden de arresto, Correa Colón compareció y prestó la fianza, por lo que fue fichado y dejado en libertad.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.

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Breaking NewsCondadofraudeFraude bancarioCICPolicía de Puerto RicoTribunal de San Juan
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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