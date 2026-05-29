Cheque alterado de $7,250: arrestan a músico por presunto fraude en Condado

Un músico de 50 años fue arrestado por presuntamente cobrar en una sucursal bancaria de Condado un cheque alterado de más de $7,000 que no estaba a su nombre, informó la Policía.

De acuerdo con la Uniformada, contra Juan José Correa Colón, conocido como “Juanjo”, pesaba una orden de arresto por cargos de apropiación ilegal y fraude.

Según la investigación, Correa Colón acudió a una sucursal de FirstBank, donde presuntamente se apropió de $7,250 mediante el cambio y cobro de un cheque alterado que no estaba a su nombre.

El caso fue consultado con la fiscal María del Mar Ortiz, quien formuló cargos en ausencia por los delitos de apropiación ilegal y fraude.

La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y emitió una orden de arresto con una fianza global de $20,000.

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Tras diligenciar la orden de arresto, Correa Colón compareció y prestó la fianza, por lo que fue fichado y dejado en libertad.