Cheque alterado de $7,250: arrestan a músico por presunto fraude en Condado
Juan José Correa Colón, conocido como “Juanjo”, prestó una fianza global de $20,000 y quedó en libertad
29 de mayo de 2026 - 2:17 PM
29 de mayo de 2026 - 2:17 PM
Un músico de 50 años fue arrestado por presuntamente cobrar en una sucursal bancaria de Condado un cheque alterado de más de $7,000 que no estaba a su nombre, informó la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, contra Juan José Correa Colón, conocido como “Juanjo”, pesaba una orden de arresto por cargos de apropiación ilegal y fraude.
Según la investigación, Correa Colón acudió a una sucursal de FirstBank, donde presuntamente se apropió de $7,250 mediante el cambio y cobro de un cheque alterado que no estaba a su nombre.
El caso fue consultado con la fiscal María del Mar Ortiz, quien formuló cargos en ausencia por los delitos de apropiación ilegal y fraude.
La prueba fue presentada ante la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto en todos los cargos y emitió una orden de arresto con una fianza global de $20,000.
Tras diligenciar la orden de arresto, Correa Colón compareció y prestó la fianza, por lo que fue fichado y dejado en libertad.
La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: