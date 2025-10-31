Arrestan a hombre imputado de cometer actos lascivos contra menor de 16 años

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor de 16 años.

Segúin el informe de la Policía, la Fiscalía de Caguas formuló cargos contra el imputado, identificado como Jorge L. Severino Cueto, de 20 años y residente en Caguas, por actos lascivos.

Tras evaluar la prueba, Colón Massó determinó causa y fijó una fianza de $25,000 que no fue prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 12 de noviembre.

El caso está a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.