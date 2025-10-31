Opinión
31 de octubre de 2025
85°nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre imputado de cometer actos lascivos contra menor de 16 años

La jueza Irmarie Colón Massó fijó una fianza de $25,000 que Jorge Severino Cueto no prestó

31 de octubre de 2025 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La celebración de la vista preliminar fue pautada para el 12 de noviembre. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Irmarie Colón Massó, del Tribunal de Caguas, halló causa para arresto contra un hombre que presuntamente cometió actos lascivos contra una menor de 16 años.

RELACIONADAS

Segúin el informe de la Policía, la Fiscalía de Caguas formuló cargos contra el imputado, identificado como Jorge L. Severino Cueto, de 20 años y residente en Caguas, por actos lascivos.

Tras evaluar la prueba, Colón Massó determinó causa y fijó una fianza de $25,000 que no fue prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 12 de noviembre.

El caso está a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Ficha del imputado.
Ficha del imputado. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
