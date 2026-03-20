Madre de Mayagüez enfrenta cargos por estrangulación y maltrato a una menor de edad
La mujer presuntamente mantuvo un patrón de abuso que se extendió por tres años, informó la Policía de Puerto Rico
20 de marzo de 2026 - 3:52 PM
20 de marzo de 2026 - 3:52 PM
El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto en la tarde del viernes contra una madre por presuntamente haber mantenido un patrón de maltrato contra su hija de 14 años en ese municipio, en hechos ocurridos entre 2022 y 2025, informó la Policía.
La fiscal Brittney Vázquez radicó contra Sherlie A. Rodríguez Franqui, de 35 años y residente del mismo municipio, cargos por maltrato a menor en modalidad grave, estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional, y por posesión y uso de arma blanca.
Padilla Galiano le fijó a la imputada una fianza global de $15,000, que pudo prestar, siendo fichada y quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 10 de abril.
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