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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madre de Mayagüez enfrenta cargos por estrangulación y maltrato a una menor de edad

La mujer presuntamente mantuvo un patrón de abuso que se extendió por tres años, informó la Policía de Puerto Rico

20 de marzo de 2026 - 3:52 PM

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La mujer se encuentra libre bajo supervisión electrónica.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto en la tarde del viernes contra una madre por presuntamente haber mantenido un patrón de maltrato contra su hija de 14 años en ese municipio, en hechos ocurridos entre 2022 y 2025, informó la Policía.

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La fiscal Brittney Vázquez radicó contra Sherlie A. Rodríguez Franqui, de 35 años y residente del mismo municipio, cargos por maltrato a menor en modalidad grave, estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional, y por posesión y uso de arma blanca.

Padilla Galiano le fijó a la imputada una fianza global de $15,000, que pudo prestar, siendo fichada y quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 10 de abril.

La fiscal Brittney Vázquez radicó contra Sherlie A. Rodríguez Franqui, de 35 años y residente del mismo municipio, cargos por maltrato a menor en modalidad grave, estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional, y por posesión y uso de arma blanca.
La fiscal Brittney Vázquez radicó contra Sherlie A. Rodríguez Franqui, de 35 años y residente del mismo municipio, cargos por maltrato a menor en modalidad grave, estrangulamiento, sofocación o asfixie posicional, y por posesión y uso de arma blanca. (Suministrada)
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Breaking NewsTribunal de MayagüezMaltrato de menoresLey de Armas
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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