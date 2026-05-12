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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se entrega a las autoridades imputado de asesinar a hombre en carretera de Toa Baja

Contra Jorge Luis Matos Francis, alias “Cachete” pesan cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, entre otros

12 de mayo de 2026 - 1:56 PM

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Un sujeto que fue imputado por el asesinato de un hombre en Toa Baja en abril pasado, se entregó a las autoridades en el Centro Judicial de Bayamón. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que era buscado por las autoridades, imputado por el asesinato de un individuo en abril pasado en una carretera de Toa Baja, se entregó en la mañana de este martes en el Centro Judicial de Bayamón, acompañado por su representante legal, informó la Policía.

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Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Uniformada diligenciaron el arresto de Jorge Luis Matos Francis, alias “Cachete”, de 39 años y residente en Toa Alta. Contra él pesaba una orden de arresto por el asesinato de Benjamín Maldonado Luciano, de 59 años, ocurrido el 29 de abril en la carretera PR-866.

La jueza Miriam Stefan, del Tribunal de Bayamón, había encontrado causa para arresto contra Matos Francis por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo al orden público al disparar un arma de fuego y destrucción de pruebas, radicados por el fiscal Josué Padilla.

Asimismo, se le radicaron cargos por violaciones a la Ley de Armas, por portación, transportación y uso de un arma de fuego sin licencia, así como por disparar o apuntar un arma.

Stefan le señaló entonces una fianza de $1.5 millones y expidió la orden de arresto en ausencia.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Uniformada diligenciaron el arresto de Jorge Luis Matos Francis, alias “Cachete”, de 39 años y residente en Toa Alta, contra quien pesaba una orden de arresto por el asesinato de Benjamín Maldonado Luciano, de 59, el pasado 29 de abril en la carretera PR-866.
Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Uniformada diligenciaron el arresto de Jorge Luis Matos Francis, alias “Cachete”, de 39 años y residente en Toa Alta, contra quien pesaba una orden de arresto por el asesinato de Benjamín Maldonado Luciano, de 59, el pasado 29 de abril en la carretera PR-866. (Suministrada)

La investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón reveló que, presuntamente, Matos Francis utilizó un arma de fuego para asesinar a Maldonado Luciano, mientras la víctima se encontraba en el interior de su vehículo Hyundai modelo Kona, color azul. El hecho ocurrió a eso de la 1:21 de la madrugada del mencionado día, a la altura del kilómetro 2.4 de la carretera PR-866, en el barrio Candelaria de Toa Baja.

En los hechos también resultó un hombre herido que no fue identificado y se desconoce su condición de salud.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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