Se entrega a las autoridades imputado de asesinar a hombre en carretera de Toa Baja

Un hombre que era buscado por las autoridades, imputado por el asesinato de un individuo en abril pasado en una carretera de Toa Baja, se entregó en la mañana de este martes en el Centro Judicial de Bayamón, acompañado por su representante legal, informó la Policía.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Uniformada diligenciaron el arresto de Jorge Luis Matos Francis, alias “Cachete”, de 39 años y residente en Toa Alta. Contra él pesaba una orden de arresto por el asesinato de Benjamín Maldonado Luciano, de 59 años, ocurrido el 29 de abril en la carretera PR-866.

La jueza Miriam Stefan, del Tribunal de Bayamón, había encontrado causa para arresto contra Matos Francis por cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo al orden público al disparar un arma de fuego y destrucción de pruebas, radicados por el fiscal Josué Padilla.

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Asimismo, se le radicaron cargos por violaciones a la Ley de Armas, por portación, transportación y uso de un arma de fuego sin licencia, así como por disparar o apuntar un arma.

Stefan le señaló entonces una fianza de $1.5 millones y expidió la orden de arresto en ausencia.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Uniformada diligenciaron el arresto de Jorge Luis Matos Francis, alias “Cachete”, de 39 años y residente en Toa Alta, contra quien pesaba una orden de arresto por el asesinato de Benjamín Maldonado Luciano, de 59, el pasado 29 de abril en la carretera PR-866. (Suministrada)

La investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón reveló que, presuntamente, Matos Francis utilizó un arma de fuego para asesinar a Maldonado Luciano, mientras la víctima se encontraba en el interior de su vehículo Hyundai modelo Kona, color azul. El hecho ocurrió a eso de la 1:21 de la madrugada del mencionado día, a la altura del kilómetro 2.4 de la carretera PR-866, en el barrio Candelaria de Toa Baja.