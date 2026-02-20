Tras las rejas pareja imputada por maltrato a menor y crueldad contra más de 40 perros en Caguas

El juez Carlos Capó, del Tribunal de Caguas, halló en la tarde del jueves causa para arresto contra una pareja detenida luego de que las autoridades encontraran en su residencia a su hija de cuatro años y a más de 45 perros en condiciones “inadecuadas”.

De acuerdo con la investigación, agentes de la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la comandancia de Caguas acudieron a la vivienda, ubicada en la comunidad Villa Esperanza, tras recibir una confidencia por parte del plantel escolar aledaño a la zona.

Allí, hallaron a los animales en condiciones de confinamiento, con alimentación limitada y sin la higiene adecuada.

El teniente coronel Gerardo Oliver, comandante del área de Caguas, había informado a El Nuevo Día que los agentes encontraron a los canes en una zona boscosa, algunos amarrados -con cadenas y otros con sogas- a los árboles, por lo que “apenas se podían mover”.

La residencia no tenía servicio de agua ni de luz. Dentro de la vivienda encontraron ratas, basura acumulada, ausencia de camas y nevera, y una niña de cuatro años durmiendo en un sillón.

Según la investigación preliminar, la menor no asistía a la escuela ni recibía servicios del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

Las autoridades indicaron que la vivienda, ubicada en un área rodeada de abundante vegetación que impedía ver la estructura desde el exterior, habría sido alquilada tiempo atrás. Tras el fallecimiento del propietario, la familia permaneció en el lugar.

Por estos hechos, la Fiscalía de Caguas formuló cargos por negligencia, maltrato a menor y crueldad contra animales, entre otros delitos, contra Roberto J. Ramos García, de 46 años, y Karla Sánchez Jiménez, de 41.

El juez halló causa en todos los cargos y les fijó una fianza global de $880,000, la cual no prestaron siendo ingresados en la cárcel hasta la vista preliminar, pautada para el 3 de marzo de 2026.