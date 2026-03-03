Hallan causa para arresto contra asistente de maestra en Arecibo por presunto maltrato

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto, en la mañana de este martes, contra una mujer imputada de maltrato contra un infante en un cuido de niños en ese municipio, informó la Policía.

Dagmar I. Rodríguez Rodríguez, de 44 años y residente del pueblo de Arecibo, fue imputada de un cargo de violación a la Ley 57 para la prevención del maltrato de menores por hechos ocurridos el 7 de abril de 2025.

Calderón Cestero le impuso a la mujer una fianza de $10,000, la que pudo prestar a través de un fiador privado, por lo que quedó en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, programada para el próximo 17 de marzo.