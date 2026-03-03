Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra asistente de maestra en Arecibo por presunto maltrato

La mujer, de 44 años, enfrenta un cargo por hechos ocurridos en abril de 2025

3 de marzo de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dagmar I. Rodríguez Rodríguez, de 44 años y residente del pueblo de Arecibo, fue imputada de un cargo de violación a la Ley 57 para la prevención del maltrato de menores por hechos ocurridos el 7 de abril de 2025. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto, en la mañana de este martes, contra una mujer imputada de maltrato contra un infante en un cuido de niños en ese municipio, informó la Policía.

Dagmar I. Rodríguez Rodríguez, de 44 años y residente del pueblo de Arecibo, fue imputada de un cargo de violación a la Ley 57 para la prevención del maltrato de menores por hechos ocurridos el 7 de abril de 2025.

Calderón Cestero le impuso a la mujer una fianza de $10,000, la que pudo prestar a través de un fiador privado, por lo que quedó en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, programada para el próximo 17 de marzo.

Según la investigación realizada por la agente Yajaira Pérez Vélez, adscrita a la División Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía en Arecibo, Rodríguez Rodríguez, quien era asistente de maestra en un cuido de menores, presuntamente agredió con las manos a un infante de 4 años.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
