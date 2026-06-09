Estados Unidos lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero del ejército

El Ejército de Estados Unidos anunció que ha comenzado ataques contra Irán tras la caída de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense frente a la costa de Omán.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques serían “una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada”. Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump responsabilizara a Irán por el derribo del helicóptero cerca del estrecho de Ormuz y prometiera que Estados Unidos respondería.

Mientras que, el principal diplomático de Irán dijo que las fuerzas militares extranjeras cerca del territorio del país “están en riesgo constante”.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

En la primera operación de este tipo llevada a cabo por el ejército estadounidense, un avión no tripulado rescató a los dos aviadores que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando éste cayó cerca de la ruta marítima crítica que Irán ha cerrado de hecho durante su guerra con Estados Unidos e Israel.

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Trump dijo en una publicación en las redes sociales que los oficiales militares le dijeron que “los iraníes derribaron uno de nuestros altamente sofisticados helicópteros Apache.” Ambos miembros del servicio “están a salvo e ilesos”, añadió.

“No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump.

Poco después de que Trump hiciera su acusación, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, dijo en una publicación en las redes sociales que el estrecho está “a miles de kilómetros de las costas estadounidenses”.

“Las fuerzas extranjeras que se encuentran cerca de nuestro territorio corren un riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes simples o la posibilidad de quedar atrapadas en el fuego cruzado”, escribió Araghchi. “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se marchen”.

El derribo del helicóptero tensó aún más el alto el fuego de dos meses, un día después de que Irán e Israel intercambiaran disparos por primera vez desde que entró en vigor la frágil tregua. La televisión estatal iraní dijo el martes que los ataques israelíes mataron al menos a dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha hecho subir los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades han sido incapaces de convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin al conflicto de forma permanente, sobre todo a medida que Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

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