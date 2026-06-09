Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero del ejército

El ejército estadounidense culpa a Teherán por el incidente ocurrido cerca del estrecho de Ormuz

9 de junio de 2026 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más temprano, el presidente Donald Trump culpó a Irán de derribar la nave cerca del estrecho de Ormuz y dijo que Estados Unidos debía responder. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Ejército de Estados Unidos anunció que ha comenzado ataques contra Irán tras la caída de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense frente a la costa de Omán.

RELACIONADAS

En un comunicado publicado en redes sociales, el Comando Central de Estados Unidos indicó que los ataques serían “una respuesta proporcional a una agresión iraní injustificada”. Esto ocurre después de que el presidente Donald Trump responsabilizara a Irán por el derribo del helicóptero cerca del estrecho de Ormuz y prometiera que Estados Unidos respondería.

Mientras que, el principal diplomático de Irán dijo que las fuerzas militares extranjeras cerca del territorio del país “están en riesgo constante”.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

En la primera operación de este tipo llevada a cabo por el ejército estadounidense, un avión no tripulado rescató a los dos aviadores que iban a bordo del helicóptero de ataque Apache cuando éste cayó cerca de la ruta marítima crítica que Irán ha cerrado de hecho durante su guerra con Estados Unidos e Israel.

Trump dijo en una publicación en las redes sociales que los oficiales militares le dijeron que “los iraníes derribaron uno de nuestros altamente sofisticados helicópteros Apache.” Ambos miembros del servicio “están a salvo e ilesos”, añadió.

“No obstante, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”, escribió Trump.

Poco después de que Trump hiciera su acusación, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, dijo en una publicación en las redes sociales que el estrecho está “a miles de kilómetros de las costas estadounidenses”.

“Las fuerzas extranjeras que se encuentran cerca de nuestro territorio corren un riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes simples o la posibilidad de quedar atrapadas en el fuego cruzado”, escribió Araghchi. “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se marchen”.

El derribo del helicóptero tensó aún más el alto el fuego de dos meses, un día después de que Irán e Israel intercambiaran disparos por primera vez desde que entró en vigor la frágil tregua. La televisión estatal iraní dijo el martes que los ataques israelíes mataron al menos a dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha hecho subir los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades han sido incapaces de convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin al conflicto de forma permanente, sobre todo a medida que Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosIránIsraelGuerrasEjército de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: