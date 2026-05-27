El dirigente de los Brewers señala como “inaceptables” los gestos que hizo su relevista Abner Uribe

Milwaukee - El dirigente Pat Murphy dijo que las payasadas en el montículo del relevista de los Brewers de Milwaukee, Abner Uribe, después de un ponche que puso fin a la entrada en la victoria 6-0 sobre los Cardinals de San Luis el martes por la noche, fueron inaceptables.

Uribe ponchó a Alec Burleson con un tercer strike cantado con dos outs y corredores en primera y segunda base en la octava entrada, la única que lanzó. Luego, Uribe hizo tres gestos obscenos al estilo de la WWE frente al banquillo de los Cardinals.

Los Cardinals impugnaron la decisión del strike, que fue ajustada, pero se confirmó por poco que la pelota estaba en la parte baja de la zona buena.

“No sé qué le pasó. Es cierto que siempre ha sido una persona emotiva, pero ese tipo de cosas no son propias de nosotros”, dijo Murphy. “Me dio vergüenza. ¿Por qué lo hacemos? El partido va 6-0. ¿Qué estamos haciendo?”.

PUBLICIDAD

“Adoro a este muchacho. Créanme, lo adoro”, continuó Murphy. “Tiene mucho potencial. Ha sido fundamental para nosotros en muchos sentidos, pero esto es inaceptable. Así que, pase lo que pase, no se puede tolerar. Por sus compañeros y por todo, no se va a tolerar, punto.”

Murphy dijo que ya había hablado con Uribe. Murphy también se dio cuenta de lo cerca que estuvo de ser anulado el lanzamiento, y de las posibles consecuencias.

“Lo que pienso es que si se anula tras esa revisión, tienes que volver a empezar y salir a lanzar”, dijo Murphy. “Esto es béisbol de Grandes Ligas. Los jugadores pueden volver a empezar, ¡boom!, un hit, un batazo flojo, un jonrón, y de repente el marcador es 6-5”.

Uribe pidió disculpas a través de un intérprete, pero también atribuyó parte de la culpa a los Cardinals.

“Aquí todos me conocen y saben quién soy, y saben que tengo un historial de reacciones emocionales en el campo”, dijo Uribe. “Creo que, en primer lugar, les debo una disculpa a los Brewers. Les debo una disculpa a mis compañeros, a mi dirigente, a todos los directivos del equipo. Entiendo que es inaceptable salir al campo y reaccionar de esa manera”.

“Pero al mismo tiempo, no creo que sea profesional que su dirigente haga señas hacia nuestro banquillo diciendo que va a golpear a los jugadores”, dijo Uribe. “También hubo un incidente durante el entrenamiento de hoy, y no creo que eso estuviera bien. Así que siempre apoyo a mis compañeros”.

PUBLICIDAD

Uribe se negó a dar más detalles sobre el incidente y dijo que el mánager de San Luis, Oliver Mármol, estaba haciendo señas durante el partido del lunes que llevaron a Uribe a creer que eran para golpear a los bateadores de los Brewers.

Marmol no hizo comentarios posteriormente sobre las payasadas de Uribe en el montículo.

“Parecía que su equipo y Murph lo estaban manejando bien”, dijo Mármol. “Ese es su jugador. Nosotros nos encargaremos del nuestro”.

En aquel momento, sin embargo, Mármol desconocía la acusación de Uribe.