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Los Yankees jonronean seis veces y apalean 15-1 a los Royals

Nueva York totalizó 24 hits y cada uno de los nueve bateadores titulares consiguió al menos dos por primera vez en la historia de la franquicia

27 de mayo de 2026 - 10:38 AM

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El dominicano Amed Rosario, de los Yankees de Nueva York, celebra su jonrón de dos carreras ante Kansas City, uno de dos que conectó en el juego. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kansas City - Los Yankees de Nueva York conectaron seis jonrones y cada titular en la alineación pegó al menos dos hits por primera vez en la historia de la franquicia, para aplastar el martes 15-1 a los Royals de Kansas City.

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Fue la duodécima victoria consecutiva de los Yankees sobre los Royals.

El dominicano Amed Rosario pegó dos jonrones, en tanto que Cody Bellinger, Anthony Volpe, Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr. también se volaron la barda por los Yankees, quienes han conectado 82 vuelacercas esta temporada, la mayor cifra de la liga.

Kansas City, en comparación, ha pegado apenas 51.

Los Yankees terminaron con 24 hits contra Kansas City, su mayor cantidad desde un juego ante Baltimore el 30 de julio de 2011.

Cam Schlittler (7-2) permitió su tercer jonrón del año, un cuadrangular solitario de Bobby Witt Jr., pero a lo largo de poco más de seis entradas. Fue la séptima vez en sus últimas ocho aperturas que Schlittler permitió una carrera limpia o menos, y ponchó a seis sin otorgar bases por bolas.

Los Royals enviaron a Bailey Falter (0-2) para abrir frente a él como parte de un juego de bullpen planificado. Terminó permitiendo tantas carreras (siete) como outs registrados, y los Yankees luego se despegaron ante Luinder Ávila y el resto del cuerpo de lanzadores de Kansas City.

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Yankees de Nueva YorkRoyals de Kansas City
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