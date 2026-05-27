Los Yankees jonronean seis veces y apalean 15-1 a los Royals

Kansas City - Los Yankees de Nueva York conectaron seis jonrones y cada titular en la alineación pegó al menos dos hits por primera vez en la historia de la franquicia, para aplastar el martes 15-1 a los Royals de Kansas City.

Fue la duodécima victoria consecutiva de los Yankees sobre los Royals.

El dominicano Amed Rosario pegó dos jonrones, en tanto que Cody Bellinger, Anthony Volpe, Trent Grisham y Jazz Chisholm Jr. también se volaron la barda por los Yankees, quienes han conectado 82 vuelacercas esta temporada, la mayor cifra de la liga.

Kansas City, en comparación, ha pegado apenas 51.

Los Yankees terminaron con 24 hits contra Kansas City, su mayor cantidad desde un juego ante Baltimore el 30 de julio de 2011.

Cam Schlittler (7-2) permitió su tercer jonrón del año, un cuadrangular solitario de Bobby Witt Jr., pero a lo largo de poco más de seis entradas. Fue la séptima vez en sus últimas ocho aperturas que Schlittler permitió una carrera limpia o menos, y ponchó a seis sin otorgar bases por bolas.

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