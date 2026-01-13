Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rusia lanza 25 misiles y casi 300 drones en un nuevo ataque masivo a Ucrania

Los principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas

13 de enero de 2026 - 10:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos. (-)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania y las informaciones publicadas por autoridades regionales y empresas del sector eléctrico.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron siete de los misiles y 240 drones. Otros 48 drones y un número no especificado de misiles impactaron en 24 localizaciones de distintos lugares de Ucrania, según el parte de la Fuerza Aérea.

Parte de los misiles lanzados por Rusia eran misiles balísticos Iskander M. Dos de estos misiles fueron interceptados, mientras que un número indeterminado de los mismos impactaron en distintos lugares de las regiones ucranianas de Kiev, Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Járkov, según la Fuerza Aérea.

En Járkov, las autoridades regionales informaron de la muerte de cuatro personas por el ataque. En Kiev, el bombardeo obligó a cortar de emergencia el suministro de electricidad para evitar daños mayores en el sistema.

La empresa privada DTEK, principal operador privado del sistema eléctrico ucraniano, informó de graves daños al equipamiento de una de sus centrales térmicas.

Otra de las regiones afectadas por el ataque fue la de Zhitómir, en Ucrania central, donde las autoridades informaron de daños en infraestructuras críticas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había advertido anoche de que Rusia estaba preparando nuevos ataques masivos a Ucrania coincidiendo con la ola de frío.

Un gran ataque al sistema energético ucraniano lanzado por los rusos el pasado viernes ya dejó sin luz y calefacción durante varios días a millones de personas en ciudades como Kiev, donde la temperatura era en la mañana de este martes de quince grados bajo cero.

Tags
Breaking NewsRusiaUcraniaConflicto entre Rusia y Ucrania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: