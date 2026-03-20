Zelensky envía una delegación a Estados Unidos para tratar de reanudar las conversaciones entre Rusia y Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que envió una delegación oficial a Estados Unidos en un intento por avanzar en las negociaciones suspendidas para poner fin a la invasión rusa de su país, mientras que un alto funcionario del Kremlin indicó el viernes que es probable que pronto se celebre una nueva ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev con la mediación de Estados Unidos.

Las conversaciones trilaterales, que aún no han producido ningún avance en cuestiones clave, han estado congeladas mientras la guerra de Irán ha dominado la atención internacional.

Zelensky está deseoso de dar un nuevo impulso a las negociaciones y dijo a última hora del jueves que había enviado representantes a Estados Unidos para una reunión prevista para el sábado. La Casa Blanca no confirmó ninguna reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia no estará presente en esas conversaciones. Dijo que aún no se han acordado la hora y el lugar de una nueva reunión trilateral.

“La pausa es temporal, esperamos que sea temporal en lo que respecta a la continuación del formato trilateral”, afirmó.

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Funcionarios europeos occidentales han acusado repetidamente durante el último año al presidente ruso Vladimir Putin de dar largas a las negociaciones mientras intenta presionar con la iniciativa en el campo de batalla de su ejército más grande y capturar más territorio ucraniano. Las fuerzas rusas controlan casi el 20% de Ucrania.

El último conflicto en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

Al mismo tiempo, Rusia está obteniendo una ganancia inesperada gracias a la exención temporal de las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos, mientras que Ucrania está desesperadamente escasa de efectivo y sigue esperando un préstamo de 90.000 millones de euros ($103,000 millones) prometido por la Unión Europea.

Kiev también podría recibir menos misiles avanzados de defensa antiaérea que necesita para defenderse de los ataques aéreos rusos a medida que la guerra de Irán agote sus reservas.

Se espera que Putin lance nuevas ofensivas a medida que mejore el clima en Ucrania, aumentando así la presión sobre Kiev.

Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de aviones no tripulados probados en combate, y Zelensky espera proporcionar su experiencia a los países árabes del Golfo, objetivo de los Shaheds iraníes, a cambio de misiles de defensa antiaérea.

Un equipo de altos funcionarios ucranianos ha visitado la región del Golfo en los últimos días.