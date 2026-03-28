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Volodymyr Zelensky: Ucrania se ve más como mediador que como parte en la guerra

En declaraciones en redes sociales, aseguró que su país está en constante comunicación con Estados Unidos

28 de marzo de 2026 - 12:52 PM

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. (Toby Melville)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que Ucrania se siente actualmente más mediadora en el proceso de negociación para poner fin a la guerra que una de las partes del conflicto, al tiempo que aseguró que Kiev trabaja para garantizar que las reuniones tengan lugar.

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“Estamos en contacto diario con la parte estadounidense. Nuestro equipo de negociación mantiene un diálogo con sus homólogos. Pero, aun así, la dificultad persiste. Da la sensación de que estamos actuando como mediadores en este proceso, en lugar de como parte en la guerra”, escribió Zelenski en X al reproducir unas declaraciones realizadas previamente a la televisión ucraniana.

El presidente señaló que esta sensación se debe al hecho de que Ucrania está dispuesta a reunirse “en cualquier lugar, preferiblemente en un formato trilateral”, pero “la parte estadounidense sólo puede reunirse en Estados Unidos, mientras que Rusia puede reunirse en cualquier lugar excepto en Estados Unidos”.

Señaló que debido a la situación en Oriente Próximo y a la guerra contra Irán, el equipo negociador estadounidense no sale al extranjero por motivos de seguridad.

“Estamos trabajando para garantizar que las reuniones se celebren, ya sea en Europa -Turquía, Suiza- o en cualquier otro lugar. Estamos preparados. También estamos dispuestos para reuniones en Oriente Medio”, aseguró. 

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Breaking NewsUcraniaRusiaEstados UnidosConflicto entre Rusia y Ucrania
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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