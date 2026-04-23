La Unión Europea aprueba millonario paquete de préstamos para Ucrania tras Hungría levantar su veto

Bruselas- La Unión Europea (UE) aprobó el jueves un paquete de préstamos de $106,000 millones para ayudar a Ucrania a satisfacer sus necesidades económicas y militares durante dos años después de que el petróleo comenzara a fluir a través de un oleoducto clave hacia Hungría y Eslovaquia, poniendo fin a meses de estancamiento político.

La UE también aprobó una nueva serie de sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania. Las medidas se prepararon a principios de año y estaba previsto anunciarlas en febrero con motivo del cuarto aniversario del conflicto, pero Hungría y Eslovaquia se opusieron.

Hungría y Eslovaquia están enfrentadas a Ucrania desde que en enero se interrumpieron las entregas de petróleo ruso a ambos países de la UE tras dañarse un oleoducto. Las autoridades ucranianas culparon de los daños a los ataques de drones rusos. Ambos países confirmaron el jueves que las entregas se han reanudado.

Ucrania necesita desesperadamente el paquete de préstamos para apuntalar su economía devastada por la guerra y ayudar a mantener a raya a las fuerzas rusas. Hungría enfadó a sus socios de la UE al incumplir un acuerdo de diciembre para proporcionar los fondos. Se espera que los préstamos estén disponibles en las próximas semanas y meses.

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“Prometido, cumplido, implementado”, publicó en las redes sociales el Presidente del Consejo Europeo, António Costa. Unas horas más tarde, a su llegada a Chipre para presidir una cumbre de líderes de la UE, Costa declaró a la prensa que la prioridad ahora debe ser avanzar en el proceso de adhesión de Ucrania al bloque.

Junto a él, el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció el apoyo de sus socios europeos. “Trabajaremos para que los fondos se entreguen lo antes posible”, declaró. “Esto reforzará, por supuesto en primer lugar a nuestro ejército, a las fuerzas ucranianas, y nos permitirá impulsar la producción”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (izquierda), es recibida por el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, en la Cumbre de la UE celebrada en Ayia Napa, Chipre, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Petros Karadjias) (Petros Karadjias)

Avance en la línea de producción

La luz verde política al paquete de préstamos llegó después de que el petróleo ruso empezara a fluir de nuevo hacia Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto de Druzhba, que atraviesa Ucrania. El primer ministro populista eslovaco, Robert Fico, acogió ese hecho como una “buena noticia”.

“Esperemos que se haya establecido una relación seria entre Ucrania y la Unión Europea”, dijo Fico.

El grupo energético húngaro MOL declaró que había “recibido crudo en las estaciones de bombeo de Fényeslitke y Budkovce a primera hora del jueves. De este modo, se han reanudado las entregas de crudo a Hungría y Eslovaquia a través del sistema de oleoductos Druzhba, tras una interrupción de casi tres meses”.

Ucrania y la mayoría de sus partidarios europeos se oponen a las importaciones de petróleo ruso que han contribuido a financiar la guerra del Presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania, que ya va por su quinto año. Pero a diferencia del resto de la UE, Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo de Rusia para sus necesidades energéticas.

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El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, recientemente derrotado en unas elecciones, había acusado a Ucrania de retrasar deliberadamente las reparaciones, acusación que Zelensky negó.

Fico dijo el jueves que seguía sin creer que el oleoducto estuviera dañado en absoluto y alegó que el oleoducto y el petróleo “se utilizaron en la actual batalla geopolítica”.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (al fondo), es recibido por el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, antes de la Cumbre de la UE en Ayia Napa, Chipre, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Petros Karadjias) (Petros Karadjias)

Otro secuestro de la votación de la UE

La polémica ha suscitado aún más dudas sobre la toma de decisiones en la UE, que a menudo puede ser rehén de los intereses nacionales cuando se requieren votaciones unánimes. En los últimos meses, varios altos funcionarios han reclamado más votaciones por mayoría.

En un principio, el bloque de los 27 pretendía utilizar activos rusos congelados como garantía del préstamo. Pero esta opción fue bloqueada por Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los activos congelados.

En diciembre, la República Checa, Hungría y Eslovaquia acordaron no impedir a sus socios de la UE tomar prestado el dinero en los mercados internacionales siempre que los tres países no tuvieran que participar en el plan.

Pero Orbán, que ha bloqueado repetidamente la ayuda de la UE a Ucrania, enfureció a los otros 24 países al incumplir posteriormente el acuerdo por el conflicto del oleoducto y en plena campaña electoral antes de las elecciones del 12 de abril, que perdió por una amplia mayoría.

Más sanciones a Rusia

Desde febrero, la UE también intenta impulsar una nueva serie de sanciones contra Rusia para socavar su esfuerzo bélico, pero Hungría y Eslovaquia también bloquean esas medidas por la disputa del petróleo.

El objetivo eran más de 40 buques que se creía que formaban parte de la flota rusa en la sombra que transportaba petróleo ilícitamente.

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El canciller alemán Friedrich Merz hace declaraciones a su llegada a la Cumbre de la UE en Ayia Napa, Chipre, el jueves 23 de abril de 2026. (Foto AP/Petros Karadjias) (Petros Karadjias)

Los ingresos del petróleo son el eje de la economía rusa, lo que permite a Putin inyectar dinero en las fuerzas armadas sin agravar la inflación para la gente corriente y evitando un colapso monetario.

Varios bancos fueron objeto de ataques y se prohibió a los europeos utilizar criptomonedas rusas.