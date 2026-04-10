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Putin declara un alto el fuego en Ucrania por Pascua ortodoxa

Comenzará a partir del sábado a las 4:00 p.m. y se extenderá hasta el domingo

10 de abril de 2026 - 10:49 PM

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Rusia ha rechazado de facto una tregua incondicional de 30 días propuesta el año pasado por Estados Unidos y Ucrania como un paso hacia la paz, insistiendo en cambio en un acuerdo integral, pero Moscú ha anunciado varios altos el fuego breves y unilaterales. (Alexander Kazakov)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente ruso Vladímir Putin declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas en Ucrania durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa, tras un llamado anterior del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a una pausa en algunas de las hostilidades para observar la festividad.

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El decreto de Putin, difundido por el Kremlin, ordena a las fuerzas rusas respetar un alto el fuego que comenzará a las 4:00 de la tarde del sábado y se prolongará hasta el final del domingo.

Zelenskyy propuso esta semana observar una pausa en los ataques contra la infraestructura energética de cada uno durante la Pascua ortodoxa. Señaló que hizo la oferta a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev en el conflicto que comenzó hace poco más de cuatro años.

No hubo una reacción inmediata de Kiev al anuncio de Putin.

Los intentos anteriores de alcanzar treguas han tenido poco o ningún impacto. Putin declaró de manera unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.

El comunicado del Kremlin que anunció el alto el fuego dice que “para este periodo se han emitido órdenes de cesar las hostilidades en todas las direcciones”, y añade que “las tropas deben estar preparadas para contrarrestar cualquier posible provocación del enemigo, así como cualquier acción agresiva”.

“Suponemos que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, indica.

Rusia ha rechazado de facto una tregua incondicional de 30 días propuesta el año pasado por Estados Unidos y Ucrania como un paso hacia la paz, insistiendo en cambio en un acuerdo integral, pero Moscú ha anunciado varios altos el fuego breves y unilaterales.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos no han logrado avances en cuestiones clave, y la atención de Washington se ha desplazado al conflicto de Oriente Medio mientras los ejércitos ruso y ucraniano siguen enfrascados en combate en la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (800 millas).

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