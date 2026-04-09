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Casa Blanca matiza declaración sobre ataque a Cuba

La secretaria de prensa Karoline Leavitt bajó el tono de los comentarios de Donald Trump sobre una posible invasión a la isla

9 de abril de 2026 - 8:06 PM

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Donald Trump afirmó que Cuba sería la que sigue tras abordar el tema de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- La Casa Blanca desestimó el miércoles que la isla de Cuba fuera literalmente “la siguiente” en ser atacada por Estados Unidos en un contexto de fuerte tensión binacional, mientras el presidente Miguel Díaz Canel aseguró que nada justificaría una agresión militar estadounidense.

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Al ser consultada durante una rueda con periodistas en Washington, la secretaria de prensa Karoline Leavitt matizó recientes comentarios del presidente Donald Trump en el sentido de que “Cuba es la siguiente” y aclaró que el mensaje más bien es que el gobierno de la isla “está destinado a caer” sin la necesidad de una intervención externa.

El “país es muy débil”, declaró Leavitt. “Se encuentran en una posición muy frágil en el plano económico y, obviamente, en el financiero. El pueblo cubano está harto de su gobierno, tal como debería estarlo”.

Durante su intervención en una conferencia de inversiones celebrada en Florida el pasado mes de marzo, Trump afirmó que Cuba sería la que sigue tras abordar el tema de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las tensiones binacionales llegaron a extremos este primer trimestre del año luego de que Trump privara a Cuba de petróleo venezolano e impusiera un cerco energético radical que agudizó una profunda crisis económica y social de un lustro en la isla que ya sentía el peso de las sanciones de Estados Unidos presionando un cambio en su modelo político.

La situación se tornó dramática para la población con apagones de más de 12 horas, desabastecimiento de combustibles y alimentos y la paralización de la isla.

Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. Una persona revisa su celular en la calle en medio del apagón en La Habana. Cuba empieza recuperarse lentamente de la precaria situación de su sistema energético y de la presión extra del bloqueo petrolero de Estados Unidos.Trump declaró el lunes que cree que tendrá el “honor de tomar Cuba”.
1 / 12 | La Habana a oscuras: Cuba enfrenta otro apagón en medio de crisis energética. Un apagón afectó el lunes a los 11 millones de habitantes de Cuba. - Ernesto Mastrascusa

Ambas naciones reconocieron que había sostenido conversaciones, pero no trascendieron los detalles de la misma.

Leavitt aseguró que las conversaciones han continuado “al más alto nivel de nuestro gobierno”, aunque no ofreció ninguna actualización sobre la política hacia Cuba.

Mientras tanto en La Habana, el periódico oficial Granma publicó las repuestas ofrecidas por el presidente Díaz Canel al medio estadounidense Newsweek en que abordó las relaciones de Cuba con Estados Unidos y en particular la percepción de un enfrentamiento que podría escalar.

“Cuba no es un país de guerra. Es un país de paz que promueve la solidaridad y la cooperación. Pero Cuba no teme a la guerra. Tenemos una doctrina de defensa que se llama ‘la guerra de todo el pueblo’, que no es una doctrina agresiva, sino defensiva, con la participación de todo el pueblo”, señaló Díaz Canel.

“Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos, y mucho menos una amenaza ‘extraordinaria e inusual’, como se ha dicho para justificar la orden ejecutiva”, señaló el mandatario quien reiteró que la isla está lista para conversaciones con su vecino, pero bajo la condición del respeto a la soberanía de la nación caribeña.

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