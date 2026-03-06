Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump le dice a CNN que Cuba “va a caer dentro de poco”

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas

6 de marzo de 2026 - 2:12 PM

El presidente Donald Trump (Mark Schiefelbein)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes que Cuba va a caer dentro de poco”, en una entrevista por teléfono con el canal de noticias CNN en la que destacó los éxitos militares de su segundo mandato.

“Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo”, dijo sobre el gobierno comunista de La Habana. “Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta”, añadió.

Las relaciones entre Washington y la isla atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas.

Tras el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió y obtuvo del poder interino en Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a su aliada Cuba.

“Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años”, dijo Trump a CNN, en referencia a las décadas de gobierno comunista en la isla tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Un día antes, el presidente había asegurado en la Casa Blanca que estaba centrado en la ofensiva lanzada contra Irán la semana pasada, pero que era solo una “cuestión de tiempo” antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, ha agravado la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

Amenaza además con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCNNCuba
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
