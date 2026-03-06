Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Donald Trump descarta acuerdo con Irán y dice que solo aceptará una “rendición incondicional”

El presidente cerró su mensaje, en la plataforma Truth Social, escribiendo: “MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”

6 de marzo de 2026 - 10:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Mark Schiefelbein)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una “rendición incondicional” para poner fin a la guerra iniciada el pasado sábado.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La publicación llegó mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbolá en Beirut, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban “a punto de aumentar drásticamente”.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

Trump dijo que, después de la capitulación de la república islámica y la elección de “Líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)”, Washington trabajaría con sus aliados “para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

El presidente cerró su mensaje con un guiño a su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

“MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”, escribió sobre el futuro del país.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

Tags
Breaking NewsDonald TrumpIrán
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: