Industria turística pide prohibir el voceteo en zonas con hospederías

La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico solicitó este jueves a la Comisión de Transportación del Senado que considere incluir a las hospederías, hoteles y paradores entre las áreas donde quedaría prohibida la práctica del voceteo, de aprobarse el Proyecto de la Cámara 911.

Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Turismo y Hoteles, afirmó, durante una audiencia pública, que el voceteo impacta “la experiencia de nuestros huéspedes y aumenta el ruido excesivo en áreas turísticas”.

La legislación, según redactada, prohíbe el voceteo durante todo el día en áreas cercanas a escuelas, universidades, centros de cuido de niños, hogares de cuidado prolongado y hospitales. En los demás espacios, la práctica estaría vetada entre las 12:00 de la medianoche y 6:00 de la mañana.

“Estaremos evaluando todo lo que se discutió en el día de hoy (jueves) y, sobre todo, la definición que se ha incluido de ‘voceteo’, que es muy amplia, y raya en lo inconstitucional en algunos aspectos. Vamos a ver cómo podemos enmendarla”, adelantó el presidente de la comisión senatorial, Héctor Joaquín Sánchez.

PUBLICIDAD

La legislación, de la autoría del representante José “Pichy” Torres Zamora, define “voceteo” como “la práctica de una persona que, operando al menos un vehículo de motor o motocicleta en vías públicas, predios privados de acceso público o espacios comunitarios, ya sea en movimiento o detenido, mantenga en uso un sistema de sonido alterado, modificado o instalado distinto al original provisto por el fabricante, diseñado para aumentar su alcance o intensidad fuera del vehículo”.

A pesar de que los gobiernos municipales han aprobado odenanzas para reglamentar el voceteo, según dispuesto en el Código Municipal de Puerto Rico, hay quienes continúan incurriendo en esta práctica, “particularmente, durante horas nocturnas”, lo que deja al descubierto las limitaciones que aún existen, estableció la Asociación de Alcaldes, que favoreció la propuesta.

“La medida no sustituye ni desplaza la facultad municipal, sino que establece un marco estatal mínimo y uniforme, particularmente en el horario nocturno, período en el cual el interés del Estado en proteger la salud, el descanso y la seguridad pública es mayor”, indicó Ángel Morales, director ejecutivo de la organización.

La Asociación, que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), sugirió, entre otras cosas, establecer sanciones escalonadas por reincidencia, autorizar la confiscación administrativa de equipos de sonido modificados y definir los mecanismos de coordinación entre la Policía estatal y las policías municipales.

El PC 911 establece un multa fija de $1,500 por cada infracción. Dispone, asimismo, que el 30% de lo recaudado por concepto de las multas sería destinado al municipio donde se haya cometido la violación con el propósito de aportar a las labores de fiscalización y adquisición de equipo. El 70% restante se asignaría a la Policía estatal.

PUBLICIDAD

Sánchez, sin embargo, expresó reservas con que se establezca un esquema de multas escalonado. “Las multas no están siendo un disuasivo. Tenemos que buscar qué otro tipo de cambio de conducta puede ser más favorable”, dijo el senador.

La Compañía de Turismo, igualmente, expresó preocupación con la definición de “voceteo” incluida en la legislación. Recomendó evaluar la inclusión de lenguaje para que lo dispuesto en la medida no se interprete como una prohibición absoluta de actividades culturales, recreativas o turísticas autorizadas.

“Resulta meritorio que la política pública que se articule mediante esta medida reconozca la necesidad de balancear los objetivos de orden público con el desarrollo de actividades económicas legítimas, incluyendo aquellas vinculadas al sector turístico y cultural”, planteó la directora de la Compañía de Turismo, Wilianette Robles, en ponencia escrita.

“Ahí cabe todo (en la definición), ahí está la guagüita de las donas, que es una institución en la Asamblea Legislativa, que yo escucho el menú claramente en mi oficina. Ahí cabe una manifestación, las expresiones comerciales y hasta los anuncios de quién está en la funeraria”, expuso la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.