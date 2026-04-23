Mujer de 80 años muere en un accidente de tránsito en Camuy

Una mujer falleció durante un accidente de tránsito reportado en la mañana de este jueves en el kilómetro 2.2 de la PR-4119, en el barrio Membrillo, en Camuy, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el choque involucró a una grúa y un vehículo Toyota Corolla, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La Policía confirmó que una mujer, de 80 años, que se encontraba como pasajera en el vehículo, falleció en el accidente ocurrido cerca de la Villa Pesquera.

El agente Samuel Martínez Jiménez, adscrito al distrito de Camuy, investigó preliminarmente y la División de Patrulla de Carreteras de Arecibo, en unión al fiscal de turno, continuarán con la investigación.