2 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos aviones de Delta Air Lines colisionan en pista de aeropuerto en Nueva York

Las dos aeronaves implicadas en el accidente eran aviones operados por la aerolínea regional Endeavor Air

2 de octubre de 2025 - 3:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las dos aeronaves implicadas en el accidente eran aviones CRJ-900 operados por la aerolínea regional Endeavor Air, según un comunicado de Delta. (Ellen M. Banner)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— Dos aviones de Delta Air Lines colisionaron la noche del miércoles en la pista del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York; choque que la aerolínea calificó de “baja velocidad”, dejó un herido y causó daños en una cabina y la rotura de parte de un ala.

RELACIONADAS

Las dos aeronaves implicadas en el accidente eran aviones CRJ-900 operados por la aerolínea regional Endeavor Air, según un comunicado de Delta.

El vuelo 5047 acababa de llegar de Charlotte, Carolina del Norte, cuando el ala del vuelo 5155, que se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, impactó contra el morro de su aeronave.

Tres personas resultaron con heridas críticas tras el aparatoso accidente este lunes de un avión de la aerolínea estadounidense Delta cuando aterrizaba en el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, donde quedó girado al revés.Las autoridades canadienses indicaron que además de los tres heridos críticos, otras 15 personas resultaron heridas en el accidente.Todas las operaciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto han sido suspendidas.
1 / 8 | Avión de Delta Air Lines termina al revés en un accidente aéreo en Toronto. Tres personas resultaron con heridas críticas tras el aparatoso accidente este lunes de un avión de la aerolínea estadounidense Delta cuando aterrizaba en el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, donde quedó girado al revés. - The Associated Press

En las fotos publicadas en las redes sociales se puede ver como uno de los parabrisas del avión quedó completamente destrozado.

A pesar de los daños sufridos por los aviones, ningún pasajero resultó herido durante la colisión, según informó la aerolínea.

“Todos salieron disparados hacia adelante en sus asientos y fue un poco caótico cuando ocurrió. Nos quedamos impactados por lo sucedido”, explicó en un vídeo grabado desde su asiento momentos después del impacto el productor de CBS News, Joey Annunziato, pasajero del vuelo procedente de Charlotte.

Delta anotó en un comunicado que colaborará con las autoridades pertinentes para revisar lo ocurrido.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
