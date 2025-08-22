Opinión
22 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Demandan a United y Delta por presuntamente engañar a pasajeros en la venta de asientos

Las demandas colectivas propuestas buscan millones de dólares en daños y perjuicios de cada aerolínea

22 de agosto de 2025 - 9:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un par de demandas federales presentadas esta semana en San Francisco y Nueva York acusan a Delta Air Lines y United Airlines por, presuntamente, engañar a los pasajeros al cobrar tarifas elevadas por asientos de ventana junto a paneles del fuselaje de la aeronave. (David Zalubowski)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva york— Un par de demandas federales presentadas esta semana en San Francisco y Nueva York acusan a Delta Air Lines y United Airlines por, presuntamente, engañar a los pasajeros al cobrar tarifas elevadas por asientos de ventana junto a paneles del fuselaje de la aeronave.

RELACIONADAS

Un bufete de abogados de Nueva York presentó los casos como acciones colectivas propuestas en nombre de cualquier pasajero que diga que no habría seleccionado ni pagado más por los lugares reservados si hubiera sabido que los asientos no incluían una ventana.

“Hemos recibido una avalancha de interés de pasajeros que sienten que han sido perjudicados por esta práctica y que desean unirse a las demandas”, dijo en un comunicado el bufete Greenbaum Olbrantz. “Tiene sentido que la gente esté molesta. la mayoría de los estadounidenses vuelan en una de estas aerolíneas en algún momento y una gran proporción de ellos quieren o necesitan una ventana, y pagan mucho dinero por el privilegio”.

Tanto Delta como United declinaron hacer comentarios, citando litigios pendientes.

la demanda contra Delta afirma que cuando Nicholas Meyer, residente en la Gran Manzana, llegó a la fila número 23 para un vuelo a California a principios de este mes, descubrió que el asiento que compró estaba junto a un panel en blanco.

En ningún momento durante el proceso de selección de asiento Delta le advirtió que el 23F era un asiento de ventana sin ventana, según Meyer, uno de los principales demandantes.

Estas son las mejores aerolíneas del 2025, según Skytrax, el sitio que evalúa y clasifica compañías de todo el mundo. 10. Hainan Airlines. 1. Qatar Airways
1 / 11 | FOTOS: Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2025. Estas son las mejores aerolíneas del 2025, según Skytrax, el sitio que evalúa y clasifica compañías de todo el mundo. - Shutterstock

Alaska Airlines y American Airlines también venden dichos asientos, pero revelan la información cuando los clientes eligen sus asientos, afirman las demandas.

EL recurso legal también alega que United y Delta han estado al tanto durante mucho tiempo de las quejas de los consumidores publicadas en las redes sociales sobre los asientos sin ventanas, pero continuaron cobrando más por los asientos de ventana sin ventanas.

La demanda de Delta incluye capturas de pantalla de algunas de esas quejas.

“Su mapa de asientos no debería considerar esto premium, ni debería llamarlo asiento de ventana... en realidad hay menos espacio para las piernas y sin ventajas”, dijo un cliente de la aerolínea en una publicación en Reddit.

Las acciones colectivas propuestas buscan millones de dólares en daños y perjuicios de cada aerolínea.

