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BBC cesanteará unos 2,000 puestos de trabajo en Gran Bretaña

La reducción de cerca del 10% de la plantilla laboral responde a reducción de costos

15 de abril de 2026 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los documentos fueron entregados a la BBC en Londres. (AFP / Max Nash)
La empresa anunció la cesantía de un 10% de su plantilla laboral
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La BBC suprimirá 2.000 empleos, lo que equivale a cerca del 10% de su plantilla laboral, para reducir costos durante los próximos tres años, en la mayor ola de despidos en el grupo audiovisual en 15 años, informaron este miércoles medios británicos.

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La cadena había anunciado su intención de reducir sus costos en un 10%, sin revelar su impacto en la institución británica, que atraviesa un período complicado tras la dimisión de su director general y la demanda por difamación de Donald Trump, tras la difusión de un montaje engañoso sobre el mandatario estadounidense.

Según la agencia británica PA y la cadena Sky News, estos recortes de empleo fueron anunciados el miércoles al personal de la cadena.

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Breaking NewsBBCDespidoscomunicaciónInglaterra
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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