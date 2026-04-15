BBC cesanteará unos 2,000 puestos de trabajo en Gran Bretaña
La reducción de cerca del 10% de la plantilla laboral responde a reducción de costos
15 de abril de 2026 - 1:52 PM
15 de abril de 2026 - 1:52 PM
La BBC suprimirá 2.000 empleos, lo que equivale a cerca del 10% de su plantilla laboral, para reducir costos durante los próximos tres años, en la mayor ola de despidos en el grupo audiovisual en 15 años, informaron este miércoles medios británicos.
La cadena había anunciado su intención de reducir sus costos en un 10%, sin revelar su impacto en la institución británica, que atraviesa un período complicado tras la dimisión de su director general y la demanda por difamación de Donald Trump, tras la difusión de un montaje engañoso sobre el mandatario estadounidense.
Según la agencia británica PA y la cadena Sky News, estos recortes de empleo fueron anunciados el miércoles al personal de la cadena.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: