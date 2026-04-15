BBC cesanteará unos 2,000 puestos de trabajo en Gran Bretaña

La BBC suprimirá 2.000 empleos, lo que equivale a cerca del 10% de su plantilla laboral, para reducir costos durante los próximos tres años, en la mayor ola de despidos en el grupo audiovisual en 15 años, informaron este miércoles medios británicos.

La cadena había anunciado su intención de reducir sus costos en un 10%, sin revelar su impacto en la institución británica, que atraviesa un período complicado tras la dimisión de su director general y la demanda por difamación de Donald Trump, tras la difusión de un montaje engañoso sobre el mandatario estadounidense.