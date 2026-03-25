Irán e Israel continúan sus ataques mientras se aceleran los esfuerzos diplomáticos

Ataques aéreos azotaron el martes a Irán, que respondió lanzando drones y misiles hacia Israel e instalaciones en distintos puntos de Oriente Medio, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.

En tanto, las fuerzas armadas de Estados Unidos se alistaban para el despliegue a Oriente Medio de alrededor de 1,000 tropas de la 82ª División Aerotransportada, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de los planes. El despliegue se llevará a cabo en los próximos días, indicó la fuente.

Con miles de marines adicionales de Estados Unidos en camino al Golfo Pérsico, mientras ambas partes intercambian andanadas de proyectiles e Irán negando que haya negociación alguna, la guerra mantenía un ritmo intenso un día después de que Trump aplazó la fecha límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz. El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, provocando un pronunciado aumento en los precios del combustible y amenazado a la economía mundial.

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Pakistán se ofreció a albergar conversaciones diplomáticas, pero Irán se mantuvo desafiante, prometiendo luchar “hasta la victoria completa”.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría enormes desafíos. Muchos de los objetivos cambiantes de Washington — en particular sobre el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán— siguen siendo difíciles de alcanzar. Mientras tanto, no está claro que miembro del gobierno iraní tendría la autoridad o disposición para negociar, particularmente mientras Israel ha prometido que seguirá abatiendo a funcionarios de alto rango, después de matar a varios.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán también mantiene un enorme recelo hacia Estados Unidos, que durante el gobierno de Trump ha lanzado dos ataques contra la República Islámica durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluida la ofensiva del 28 de febrero que inició el conflicto actual.

Más tropas hacia Oriente Medio

La 82ª División Aerotransportada es considerada la fuerza de respuesta de emergencia del Ejército y por lo general se le puede desplegar con poca antelación. Se trata de la más reciente incorporación de tropas estadounidenses después de que funcionarios federales señalaron la semana pasada que miles de marines se dirigían a la región a bordo de varios buques.

Si bien las unidades de marines están entrenadas en misiones como el apoyo a las embajadas de Estados Unidos, evacuación de civiles y ayuda en caso de desastre, los soldados de la 82ª División Aerotransportada cuentan con adiestramiento para lanzarse en paracaídas en territorio hostil o disputado para asegurar territorio clave.

The New York Times informó anteriormente sobre la posibilidad del despliegue.

Pakistán se ofrece a facilitar conversaciones

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, escribió en X que su país está listo para “facilitar conversaciones significativas y concluyentes” para poner fin a la guerra de Irán.

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Estados Unidos aceptó “en principio” sumarse a las conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios paquistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras los mediadores aún trabajaban para convencer a Irán.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Un diplomático de la región dijo que las conversaciones podrían celebrarse a principios de la próxima semana, y que se tiene previsto que el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, representen a Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a proporcionar detalles a los medios.

Trump dijo el martes en la Casa Blanca que Estados Unidos está “en negociaciones en este momento” y que entre los participantes se incluía a Witkoff, Kushner, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

“Tenemos a varias personas haciéndolo”, dijo Trump. “Y el otro lado, puedo decirles, les gustaría llegar a un acuerdo”.

La oficina del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que ha hablado sobre la guerra esta semana con sus homólogos de varios países. Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, negó la afirmación de Trump de conversaciones directas, y el portavoz del máximo mando militar de Irán se mostró desafiante una vez más.

“Las poderosas fuerzas armadas de Irán están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria absoluta”, dijo Aliabadi, según la televisora estatal iraní, que citó al mayor general Ali Abdollahi Aliabadi el martes.

Aliabadi no dijo qué representaría una victoria, pero el ejército de Irán podría estar tratando de advertir a los líderes políticos que no otorguen concesiones en cualquier posible negociación.

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Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El funcionario egipcio dijo que los esfuerzos se centran en la “construcción de confianza” entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de lograr una pausa en los combates. Israel no está involucrado.

El funcionario, que está involucrado en los esfuerzos, dijo que la prioridad es evitar ataques contra la infraestructura energética regional y que estaban trabajando en un “mecanismo” para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

Las conversaciones sobre negociaciones hicieron bajar brevemente los precios del petróleo e impulsaron las acciones. Pero ese respiro duró poco y el precio del crudo Brent, el referente internacional, volvió a superar los $100 por barril el martes, un alza de casi el 40% desde el inicio de la guerra.

Irán golpea a Israel y a vecinos del Golfo, mientras Israel ataca Beirut

Israel dijo que llevó a cabo una extensa serie de ataques contra “sitios de producción” iraníes, sin proporcionar más información. En Teherán se oyó una enorme explosión en barrios del norte y otra en el centro de la ciudad.

Irán también lanzó al menos una docena de oleadas de misiles contra Israel, y los servicios de emergencia dijeron que tres personas resultaron heridas en el sur de Israel, y otras cuatro sufrieron heridas leves en Tel Aviv.

Un contratista civil marroquí de las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos murió en Bahrein en un ataque iraní, dijo el Ministerio de Defensa emiratí. En Kuwait, metralla provocada por las defensas antiaéreas golpeó líneas eléctricas, lo que provocó cortes parciales de electricidad durante varias horas. Arabia Saudí dijo que destruyó drones iraníes que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

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Israel había bombardeado los suburbios del sur de Beirut diciendo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo militante Hezbollah, vinculado a Irán.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Un ataque contra un apartamento residencial al sureste de la capital libanesa mató al menos a tres personas, incluida una niña de tres años, según el Ministerio de Salud libanés. Otras cinco personas murieron en el sur.

En el norte de Israel, una mujer murió por metralla durante un ataque desde Líbano.

Mientras tanto, Líbano declaró al embajador de Irán persona non grata y ordenó que se marchara antes del domingo.

Se ha prohibido que vuelos iraníes aterricen en Líbano, por temor a que transporten armas o financiación para Hezbollah, y algunos altos funcionarios del gobierno libanés han acusado a Irán de arrastrar a Líbano a otra guerra con Israel.

Las autoridades dicen que los ataques israelíes han matado a más de 1,000 personas en Líbano y han desplazado a más de 1 millón.

El número de muertos en Irán ha superado los 1,500, según el Ministerio de Salud. En Israel, 16 personas han muerto. Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto, junto con más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del Golfo.

Marines camino al Golfo Pérsico

El anuncio de Trump se produjo mientras miles de marines se dirigían hacia la región, lo que alimenta la especulación de que Estados Unidos podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, vital para la red petrolera de Irán. Estados Unidos bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana, golpeando sus defensas, pero afirmó que había dejado intacta la infraestructura petrolera.

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Irán ha amenazado con minar el golfo si Estados Unidos parece estar a punto de desembarcar tropas.

Trump dijo que se abstendría de una amenaza de bombardear las centrales eléctricas de Irán mientras se desarrollan las conversaciones —un aplazamiento que podría estar calculado para dar tiempo a llegar a los marines—, escribió el centro de análisis Soufan Center, con sede en Nueva York, en un análisis.

Sin embargo, el centro también señaló que “Trump podría estar buscando activamente una salida”.