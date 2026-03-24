Objetivos en la guerra de Irán siguen sin cumplirse mientras Donald Trump busca dar por finalizado el conflicto

Washington- El presidente Donald Trump ha enumerado cinco objetivos que Estados Unidos quiere lograr antes de poner fin a su guerra con Irán. Ahora, mientras sugiere que Estados Unidos podría estar pronto “dando por terminada” la operación después de tres semanas y media, algunos de sus objetivos clave siguen sin definirse o sin cumplirse.

Trump esbozó recientemente cinco objetivos para la campaña aérea masiva. Esto supone un aumento respecto a los cuatro establecidos por su personal y desde el inicio de la guerra el 28 de febrero (y respecto a los tres enumerados generalmente por el Pentágono y el secretario de Estado Marco Rubio). Aunque la administración Trump ha dicho que sus objetivos son claros e invariables, la lista de prioridades se ha ampliado y cambiado a medida que la guerra ha hecho mella en la economía mundial, ha puesto a prueba las alianzas y ha planteado preguntas sin respuesta sobre la planificación del conflicto, su justificación y sus consecuencias.

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Según la mayoría de los informes, los ataques de Estados Unidos e Israel han degradado significativamente las capacidades militares de Irán y han matado a decenas de altos dirigentes. Pero esos éxitos tácticos no se traducen necesariamente en la consecución de todos los objetivos estratégicos del presidente.

Algunos de sus objetivos son difíciles de alcanzar y si Estados Unidos se aleja con objetivos inconclusos y la paramilitar Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el poder, Trump podría enfrentarse a repercusiones políticas en casa y repercusiones globales sobre lo que se logró en su decisión de lanzar una guerra de elección que trastornó Oriente Medio y sacudió la economía mundial.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró que la operación “ha sido un éxito rotundo: la armada de Irán está destruida, su base industrial de defensa está desmantelada y sus sueños de poseer un arma nuclear se hacen más añicos cada día.”

He aquí un vistazo a los objetivos expuestos en las palabras de Trump el viernes y en qué punto se encuentran:

1. “Degradar por completo la capacidad iraní en materia de misiles”.

Uno de los principales objetivos fijados por el presidente con Irán es “destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles”.

1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

La administración dice que esa capacidad se ha degradado significativamente. Pero en la cuarta semana de la guerra, Irán sigue lanzando misiles y aviones no tripulados, incluyendo una serie de bombardeos contra Israel el martes temprano después de que Trump afirmara que las negociaciones con Irán estaban en marcha.

En una actualización de la semana pasada, el Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que los programas de misiles y aviones no tripulados de Irán están siendo “abrumadoramente destruidos” y que los ataques con misiles balísticos contra las fuerzas estadounidenses se han “reducido en un 90% desde el comienzo del conflicto.”

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Trump repitió el lunes esa estadística del 90% y dijo: “No pueden lanzarlos, y no tienen muchos, ya que la mayoría han sido aniquilados”. Añadió el martes que el 82% de los lanzadores de misiles de Irán fueron “aniquilados”.

2. “Destruir la base industrial de defensa iraní”

Antes del viernes, el presidente y su administración a veces lo enumeraban como un objetivo independiente, describiéndolo como una meta para “arrasar su industria de misiles”. Otras veces, este objetivo ha desaparecido de la lista. En general, el Pentágono lo ha agrupado en el primer objetivo de destruir la capacidad de misiles de Irán.

El Mando Central de Estados Unidos ha declarado que entre los objetivos de sus ataques en Irán figuran la producción de armas y las instalaciones de fabricación de misiles y aviones no tripulados. Pero los ataques iraníes contra sus vecinos del Golfo e Israel continúan.

3. “Eliminar su Armada y su Fuerza Aérea”

Estados Unidos e Israel establecieron rápidamente la superioridad aérea en los cielos de Irán, donde han volado prácticamente sin oposición. El Mando Central dijo el lunes que Estados Unidos ha dañado o destruido más de 140 buques iraníes.

Después de que un submarino estadounidense torpedeara y hundiera un buque de guerra iraní a principios de marzo, otros dos barcos iraníes -el IRIS Bushehr y el IRIS Lavan- atracaron en Sri Lanka e India y solicitaron ayuda a ambos países. Estados Unidos no ha indicado que hayan sido hundidos o capturados desde entonces.

La Guardia Revolucionaria iraní tiene su propia armada, que también depende de buques más pequeños para realizar ataques enjambre y lanzar minas. No está claro qué parte de esa fuerza queda o si ha colocado alguna mina. Pero los misiles iraníes siguen perturbando el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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4. “No permitir nunca que Irán se acerque siquiera a la capacidad nuclear”

Trump dio un marcado giro en el último año tras declarar que Estados Unidos ha “borrado” el programa nuclear iraní en junio, solo para que sus ayudantes advirtieran que Irán estaba a pocas semanas de una bomba para justificar las operaciones actuales.

Estados Unidos no ha anunciado nuevos ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, pero Israel sí ha anunciado una serie de ataques contra objetivos relacionados con la energía nuclear, incluido el asesinato de un alto científico nuclear iraní.

1 / 14 | Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos. Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - - 1 / 14 Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - Compartir

Una de las cuestiones más acuciantes de la guerra es si Trump tratará de confiscar o destruir unas 970 libras de uranio enriquecido que Teherán tiene y que podrían utilizarse para fabricar un arma.

Trump dijo por primera vez el lunes que Estados Unidos recuperaría el uranio, que se cree que está enterrado en las profundidades de una instalación en la montaña. Pero indicó que eso ocurriría si Estados Unidos llegaba a algún tipo de acuerdo con Irán para que Estados Unidos lo recuperara. Sin el permiso de Irán, según los expertos, recuperarlo sería una misión peligrosa que implicaría un despliegue considerable de tropas estadounidenses en el país.

5. “Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio”.

En una publicación en las redes sociales, Trump añadió el viernes un quinto objetivo para Estados Unidos: “Proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados de Oriente Medio, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros. El Estrecho de Ormuz tendrá que ser vigilado y vigilado, según sea necesario, por otras Naciones que lo utilizan - ¡Estados Unidos no!”.

Estados Unidos ya mantiene miles de tropas en bases y otras instalaciones en la región, y no está claro hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para proteger a los aliados de Oriente Medio de las amenazas, e Irán aún puede atacar a esos países. Tampoco está claro hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Trump ha vacilado sobre si Estados Unidos debe asumir un papel en su vigilancia. El lunes, amplió el plazo para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentaría a ataques contra sus centrales eléctricas.

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Cambio de régimen no está oficialmente en la lista

Trump ha hablado de cambio de régimen desde el inicio de la guerra, animando al pueblo iraní a “hacerse con su gobierno” después de que Israel, ayudado por Estados Unidos, lanzara ataques que acabaron con la vida del líder supremo de Irán y de gran parte de su cúpula directiva.

Trump y su administración, sin embargo, nunca han declarado explícitamente el cambio de régimen como un objetivo en Irán, a pesar de dejar claro que quieren poner fin a los 47 años de reinado de la teocracia represiva. “Los líderes son todos muy diferentes de aquellos con los que empezamos y que crearon todos esos problemas”, dijo Trump el martes. “Así que esto fue, creo que podemos decir, esto es un cambio de régimen, ¿verdad?”.

Ahora Estados Unidos afirma estar manteniendo conversaciones con elementos del mismo gobierno iraní en su intento de poner fin rápidamente al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Y esas esperanzas del pueblo iraní parece que seguirán sin cumplirse.

También se cae de la lista: Cortar el apoyo a los grupos proxy iraníes.

Los funcionarios de la administración Trump han ofrecido pocas actualizaciones sobre este objetivo, que el presidente ha descrito como garantizar que “los apoderados terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo y atacar a nuestras fuerzas” y “garantizar que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras.”