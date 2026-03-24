Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Príncipe saudí presiona a Donald Trump para seguir la guerra contra Irán

El diario The New York Times reportó la situación basado en personas familiarizadas con las conversaciones

24 de marzo de 2026 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Donald Trump fue recibido por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán en mayo de 2025. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, presiona al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que siga la guerra contra Irán alegando que es una “oportunidad histórica” para remodelar Oriente Medio, reportó el diario The New York Times este martes tras hablar con personas familiarizadas con las conversaciones.

Según estas personas, informadas por altos cargos estadounidenses sobre los contactos mantenidos la semana pasada, el príncipe saudí estaría insistiendo a Trump para que destruya por completo al gobierno de Irán ya que, según defiende, la amenaza que supone para todo el golfo Pérsico solo se puede eliminar derrocando ese régimen.

Desde el ataque conjunto entre Washington e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, la lista de miembros de la cúpula política, militar y de inteligencia de Teherán asesinados no ha hecho más que crecer.

Sin embargo, se han ido reemplazando por otras figuras que representan una postura continuista, como la del ayatolá Mojtaba Jameneí para suceder a su padre como nuevo líder supremo iraní.

Mientras el entorno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vería como una victoria un estado iraní fallido, sumido en la agitación interna, según el New York Times, Arabia Saudí considera que este resultado seguiría constituyendo una amenaza directa y grave para su seguridad en la región.

Las autoridades saudíes niegan públicamente que el príncipe esté presionando a Trump para seguir.

“El reino de Arabia Saudí siempre ha apoyado una resolución pacífica de este conflicto, incluso antes de que comenzara”, afirmó el Gobierno saudí en un comunicado recogido por el Times en el que asegura que sus responsables “siguen en estrecho contacto con la Administración Trump” y su “compromiso sigue siendo el mismo”.

The Washington Post reportó el mismo día del inicio de los bombardeos que la decisión de Trump de atacar a Irán se produjo después semanas de presión por parte de Israel y Arabia Saudí, según explicaron cuatro personas familiarizadas con el asunto.

En los últimos días, el mandatario estadounidense ha arrojado cierta luz a un posible fin del conflicto tras afirmar que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están dejando “puntos de acuerdo importantes” y tras aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes.

En cambio, Teherán negó que haya conversaciones en curso y solo reconoce “contactos”.

Según las personas familiarizadas con las conversaciones, el príncipe saudí considera un error la disposición de Trump a poner fin a la guerra y aboga por seguir atacando la infraestructura energética de Irán, a pesar de las consecuencias que está teniendo para la economía y la cadena de suministros global.

Tags
IránArabia SaudíDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: