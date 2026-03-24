Donald Trump dice que Estados Unidos está negociando con Irán “en este momento”
Añadió que Teherán tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo
24 de marzo de 2026 - 2:57 PM
24 de marzo de 2026 - 2:57 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio estaban en marcha ahora mismo, y añadió que Teherán tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo.
“Estamos en negociaciones en este momento”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.
El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en esas conversaciones, explicó.
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