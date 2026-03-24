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Donald Trump dice que Estados Unidos está negociando con Irán “en este momento”

Añadió que Teherán tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo

24 de marzo de 2026 - 2:57 PM

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“Estamos en negociaciones en este momento”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. (Julia Demaree Nikhinson)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio estaban en marcha ahora mismo, y añadió que Teherán tiene “muchas ganas” de llegar a un acuerdo.

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“Estamos en negociaciones en este momento”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner están involucrados en esas conversaciones, explicó.

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Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
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