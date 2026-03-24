Lo que hay que saber sobre las posibles conversaciones para poner fin a la guerra en Irán

Dubái, Emiratos Árabes Unidos- La sorprendente afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana de que las conversaciones con Irán estaban produciendo grandes avances no ha hecho más que aumentar la confusión sobre una guerra cuyos objetivos ya estaban poco claros. La pregunta más básica: ¿Qué conversaciones?

Irán negó que hubiera negociaciones y prometió luchar “hasta la victoria completa”. Pakistán, Egipto y las naciones árabes del Golfo están intentando entre bastidores entablar conversaciones, pero sus esfuerzos aún parecen preliminares. Israel promete mantener sus ataques.

En todo caso, parece que la guerra no hace más que intensificarse. El martes se dispararon andanadas contra Irán, Israel y todo Oriente Medio, y miles de marines estadounidenses más se dirigían al Golfo.

He aquí lo que se sabe y lo que no se sabe sobre las posibles conversaciones para poner fin a la guerra.

Presionar para negociar

Desde que lanzó la guerra contra Israel el 28 de febrero, Trump ha dado objetivos cambiantes y a menudo vagos, y esos mensajes contradictorios se mostraron en los últimos días. Ha hablado de degradar o destruir las capacidades de misiles de Irán y su capacidad para amenazar a sus vecinos, objetivos que tiene cierta flexibilidad para declarar cumplidos. Un objetivo mucho más difícil es garantizar que Irán nunca pueda construir un arma nuclear, y Trump ha insistido en que eso formará parte de cualquier acuerdo.

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La reapertura del Estrecho de Ormuz -una vía navegable vital para los envíos de petróleo que Irán hizo prácticamente intransitable cuando comenzó la guerra- es ahora también una prioridad, para Trump y para la economía mundial.

Mientras Trump habla de entablar un diálogo con los líderes de Irán, se ha retractado de promover el colapso de la República Islámica. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sigue afirmando que la guerra pretende ayudar a los iraníes a derrocar la teocracia.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, mantuvieron conversaciones el domingo con un líder iraní. No dijo de quién se trataba.

Los informes se centraron en el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, como posible interlocutor. Pero Qalibaf negó rápidamente que hubiera conversaciones en un post en X.

Estados Unidos aceptó “en principio” unirse a las conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios pakistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras que los mediadores seguían trabajando para convencer a Irán. Todos los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a facilitar los detalles a los medios de comunicación.

El funcionario egipcio dijo que los esfuerzos se centran en la “creación de confianza” entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de alcanzar una pausa en los combates y un “mecanismo” para reabrir el estrecho de Ormuz.

¿Quién habla en nombre de Irán en las conversaciones?

Los dirigentes iraníes parecen haberse mantenido relativamente cohesionados, a pesar de las semanas de intensos bombardeos y de la muerte de su líder supremo y de muchas figuras militares de alto rango.

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Pero no se sabe quién está realmente al mando. El nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, no ha sido visto ni se ha oído hablar directamente de él desde que fue nombrado para sustituir a su padre asesinado, Ali Jamenei.

Dentro de la República Islámica hay otros centros de poder, como el ejército y la poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar, así como figuras políticas como Qalibaf, el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi y el presidente Masoud Pezeshkian.

No es seguro que nadie que entable conversaciones con Estados Unidos cuente con el respaldo del ejército o de la Guardia. En la guerra en curso, el ejército iraní ha llevado a cabo ataques basados en órdenes de comandantes locales, en lugar de cualquier liderazgo político, ha dicho Araghchi.

El portavoz del alto mando militar iraní, el general de división Ali Abdollahi Aliabadi, prometió el martes que los combates “continuarán hasta la victoria completa”. Fue un mensaje de desafío a la afirmación de Trump de que Irán estaba pidiendo la paz, pero posiblemente también una advertencia a cualquier persona dentro de la cúpula iraní para que no retroceda en las conversaciones.

¿Trataba Trump de ganar tiempo?

La repentina declaración de Trump sobre el progreso de las conversaciones el lunes se produjo justo cuando estaba a punto de expirar el plazo de un ultimátum que había hecho durante el fin de semana amenazando con “destruir” las centrales eléctricas de Irán a menos que el país liberara su dominio sobre el Estrecho de Ormuz. Irán amenazó con tomar represalias contra las infraestructuras eléctricas, hidráulicas y petrolíferas de todo el Golfo.

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El lunes, Trump retrasó el plazo cinco días y dijo que hay “muchas posibilidades” de llegar a un acuerdo esta semana. Esto supuso un alivio para los mercados mundiales del petróleo y de valores.

El movimiento de Trump podría indicar que desconfía de los posibles daños a largo plazo de la guerra para la economía estadounidense y mundial, aunque su administración ha insistido en que cualquier dolor por el aumento de los precios del petróleo se revertirá rápidamente una vez que la guerra haya terminado.

1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press 1 / 6 ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. The Associated Press Compartir

“Trump podría estar buscando activamente una vía de escape”, escribió en un análisis el Soufan Center, un think tank con sede en Nueva York.

Por otro lado, el Centro Soufan señaló que Trump podría estar ganando tiempo para que lleguen los miles de marines que se dirigen a la región.

El despliegue de los marines podría ser una táctica para presionar a Irán en las negociaciones. Pero también ha suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos intente apoderarse de la isla de Kharg, en el Golfo Pérsico, vital para la red petrolera iraní, o llevar a cabo una operación para extraer uranio enriquecido del interior de Irán. Cualquiera de estas opciones supondría una escalada mayor y una guerra más larga.

Trump ha dicho que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero no lo ha descartado. Israel ha sugerido que fuerzas terrestres podrían participar en la guerra.

¿De qué hay que hablar?

Las negociaciones nucleares ya se estaban celebrando cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque sorpresa el 28 de febrero, matando al anciano Jamenei en las primeras salvas de la campaña de bombardeos.

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Eso solo profundizó la desconfianza iraní hacia los estadounidenses en las negociaciones, especialmente después de la retirada unilateral de Trump en 2018 de un acuerdo nuclear histórico alcanzado con Estados Unidos tres años antes. Irán y Estados Unidos mantuvieron negociaciones a principios de 2025 y, cuando se agotó el plazo de dos meses fijado por Trump, Israel golpeó a Irán en un ataque sorpresa al que Estados Unidos se sumó en una guerra de 12 días, golpeando instalaciones nucleares y posiciones militares iraníes.

Trump dijo el lunes que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra implicará que Estados Unidos retire el uranio enriquecido de Irán, que es fundamental para su disputado programa nuclear. Irán rechazó esa exigencia en el pasado, insistiendo en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos.

Un objetivo menos ambicioso de las conversaciones podría ser alcanzar un alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Pero Araghchi pareció rechazar cualquier acuerdo parcial en una entrevista con Al Jazeera el pasado miércoles. “No creemos en el alto el fuego. Creemos en el fin de la guerra... el fin de la guerra en todos los frentes”, dijo Araghchi, haciendo hincapié en la necesidad de soluciones a los conflictos en toda la región.

¿Qué pasa con Israel?

Cabe destacar que Israel no participa en la iniciativa de negociación.

Israel se ha retratado siguiendo el ejemplo de Trump, y parece poco probable que continúe con sus ataques a Irán si Estados Unidos declara el fin de la guerra. Aun así, ha perseguido sus propios objetivos bélicos más allá de los estadounidenses. Su bombardeo la semana pasada del yacimiento de gas natural iraní de South Pars provocó una intensificación de los ataques iraníes contra los Estados árabes del Golfo, y Trump dijo a Israel que detuviera esos ataques.

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En una declaración a última hora del lunes, Netanyahu reconoció los esfuerzos diplomáticos de Trump, pero dijo que Israel seguiría golpeando a sus enemigos por el momento.