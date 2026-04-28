Alumnos de Santa Isabel, Bayamón y Ponce ganan competencia final de Laboratorio STEM Toyota

Planteles de Santa Isabel, Bayamón y Ponce se alzaron con los primeros premios en Laboratorio STEM Toyota, competencia que retó a los estudiantes a diseñar y construir vehículos a escala, de control remoto, utilizando materiales sustentables.

La Escuela Elvira Colón Negrón, de Santa Isabel, obtuvo el primer lugar del evento, que se llevó a cabo recientemente en Distrito T-Mobile, en San Juan, y donde participaron equipos de 14 escuelas públicas vocacionales y especializadas en ciencias y matemáticas.

Mientras, el segundo puesto le correspondió al equipo de la Escuela Papa Juan VXIII, de Bayamón, y el tercero, al grupo de la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, de Ponce.

Cada escuela ganadora recibió un premio en metálico: $5,000 para el primer lugar, $3,000 para el segundo y $1,000 para el tercero, informó Greetchen Díaz, directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, entidad sin fines de lucro que se alió a la empresa automotriz Toyota para organizar la competencia. El dinero será utilizado para adquirir materiales y equipos para las aulas.

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La Escuela Elvira Colón Negrón, de Santa Isabel, obtuvo el primer lugar del evento, que se llevó a cabo en Distrito T-Mobile, en San Juan. Mientras, el segundo puesto le correspondió al equipo de la Escuela Papa Juan VXIII, de Bayamón, y el tercero, al de la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, de Ponce. (Suministrada)

La competencia

Laboratorio STEM Toyota es una iniciativa diseñada para fomentar el interés en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), indicó Díaz. “El reto era crear un vehículo liviano, con elementos ecoamigables e inspirado en la marca Toyota”, detalló.

Los jóvenes tuvieron tres meses para diseñar y construir su vehículo. “Se les dio un fondo semilla y una guía del proyecto para que lo trabajaran en sus escuelas. También se les asignó un mentor a distancia, experto en ingeniería o robótica de la red de Ciencia Puerto Rico, para que les diera consejos”, abundó Díaz.

El día de la competencia final, cada grupo hizo una presentación oral de cinco minutos, ante el jurado, sobre las especificaciones de su vehículo, el proceso de elaboración y cómo se inspiraron en la marca Toyota para el nombre y slogan del carro.

Luego, pusieron a prueba los vehículos en una pista en la que debían correr y añadirle carga. Los cinco equipos con las puntuaciones más altas pasaron a la ronda final, de la que emergieron los ganadores.

Para Rochelle Montalvo González, quien cursa el undécimo grado en la Escuela Elvira Colón Negrón, el elemento clave para alcanzar el primer lugar “fue que casi todo el mundo hizo pick-ups y eso les creó desbalance porque, al poner carga atrás, se les desbalanceaba el carro. Nosotros decidimos centrar el peso para evitar ese percance al esquivar obstáculos”.

Su compañero de equipo, Iann Rodríguez Reyes, de décimo grado, expresó que la victoria “fue muy emocionante porque ver que nuestros tres meses de trabajo dieron fruto nos sorprendió mucho”.

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En el caso de la Escuela Papa Juan VXIII, Gustavo Rivera Colón, alumno de duodécimo grado, informó que gran parte de las piezas del vehículo fueron hechas con impresoras 3D, utilizando filamentos biodegradables como el PHA y PLA, lo que reduce su impacto al medio ambiente.

“En mi corazón sabía que íbamos a llegar al podio y ver que lo logramos como equipo me emocionó mucho”, dijo su compañera de grupo Arianelis Vázquez Rivera, de duodécimo grado.

En Laboratorio STEM Toyota el reto para los estudiantes era crear un vehículo liviano, con elementos ecoamigables e inspirado en la marca Toyota. (Suministrada)

Lecciones aprendidas

José Julián Rodríguez Muñoz, alumno de duodécimo grado de la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, mencionó que en el diseño y elaboración del vehículo aplicaron conocimientos de física, ingeniería y programación.

“También tuvimos que aprender a pensar de forma estratégica porque era importante la estrategia a la hora de colocar la carga en el vehículo”, agregó su compañera de equipo y de grado, Berlishka González Rodríguez.

Mientras, Reynaldo Rivera Irrizary, quien cursa el duodécimo grado en la escuela de Bayamón, resaltó que aprendieron a utilizar la impresora 3D. “Aprendimos a diseñar e imprimir y, luego de la competencia, hemos utilizado lo aprendido para crear piezas para vehículos de tamaño real”, dijo.

“Sé que esta experiencia me va a ayudar en el futuro porque quiero entrar a equipos de robótica en la universidad”, sostuvo Alberto Negrón Pacheco, alumno de duodécimo grado del plantel ponceño.

Gerard Berlinski, gerente de Mercadeo de Toyota de Puerto Rico, afirmó que Laboratorio STEM Toyota “promovió en los jóvenes una aplicación de conocimientos y creatividad y trabajo en equipo espectacular”.

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Los ganadores

Primer lugar - Escuela Elvira Colón Negrón, de Santa Isabel

• Maestro: Davidson Marcano González

• Estudiantes: Jesús Reyes Almódovar, Iann Rodríguez Reyes y Rochelle Montalvo González

Segundo lugar - Escuela Papa Juan VXIII, de Bayamón

• Maestra: Shely M. Torres Ojeda

• Estudiantes: Reynaldo Rivera Irrizary, Gustavo J. Rivera Colón y Arianelis Vázquez Rivera

Tercer lugar - Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, de Ponce

• Maestras: Carmen Noble García y Kathia Rodríguez