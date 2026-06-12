Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuánto tiempo tomará reparar la avería en el Superacueducto?

Lo que comenzó como una rotura inicial se convirtió en una intervención más compleja tras el hallazgo de una segundo punto de interés

12 de junio de 2026 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.El funcionario explicó que la determinación dependerá de cuánta agua esté disponible y de cómo pueda manejarse el servicio por sectores.
1 / 28 | ¿Cuánto tiempo tomará reparar la avería en el Superacueducto?. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Lo que comenzó como la reparación de una rotura en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto se convirtió este viernes en una intervención más compleja para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), luego que las brigadas identificaran un segundo punto de interés que podría extender el tiempo necesario para normalizar el servicio de agua potable.

RELACIONADAS

La primera reparación podría tomar entre 12 y 16 horas, pero el director ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, reconoció que todavía no hay un estimado final de restauración debido a que el segundo salidero continúa bajo evaluación.

Los trabajos de reparación comenzaron en horas de la madrugada del viernes, luego que se interrumpiera el flujo de agua que se produce en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, para permitir las labores en el cauce del río Bayamón.

Según González Delgado, la intervención inicial consiste en reparar una junta que conecta tuberías de 72 pulgadas. Sin embargo, ese tiempo podría extenderse dependiendo de la magnitud del segundo punto identificado durante las labores.

“Vamos a ver qué es lo que tenemos en ese segundo punto, que es la parte que nos falta por validar. Este segundo punto podría ampliar el tiempo que se necesita para reparar”, dijo.

La AAA anticipó que ofrecería una actualización a las 4:30 p.m. del viernes, momento en que espera contar con más certeza sobre la naturaleza del segundo salidero y, por ende, con un estimado del tiempo total de restauración del servicio.

Desde la escena: así es la nueva avería en Superacueducto

Desde la escena: así es la nueva avería en Superacueducto

Más de 100,000 abonados de la AAA se quedarán sin agua mientras reparan una línea de 72 pulgadas de diámetro.

La corporación pública ha estimado entre 110,000 y 112,000 los abonados directamente impactados por la interrupción en el Superacueducto.

¿Cómo se identificó la avería?

La rotura fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.

González Delgado explicó que, desde el sábado pasado, la corporación pública había reportado niveles fuera de la norma en sus tanques, particularmente en el tanque de reserva de Toa Baja.

A partir de entonces, personal de la AAA y de la empresa que administra el Superacueducto comenzó a revisar la línea de cerca de 40 millas de tuberías que se extiende desde Arecibo hasta el área de Bayamón para validar si existía alguna falla.

González Delgado sostuvo que la avería fue localizada con apoyo del Municipio de Bayamón y negó versiones que atribuían el hallazgo al ingeniero Roberto Martínez Toledo, exdirector de la región metro.

La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996.Rosselló y el ingeniero Benjamín Pomales, entonces jefe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la inspección del “tubo inaugural” del Superacueducto.Aun tras su inauguración en septiembre de 2000, la tubería siguió averiándose en algunos tramos, como este, en Vega Baja, apenas dos meses después.
1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN

Una vez identificado el salidero, los equipos se movieron al área para iniciar los trabajos de excavación y reparación.

En una actualización posterior, González Delgado confirmó que, durante los trabajos para atender la primera rotura, el personal identificó un segundo punto de interés en la línea del Superacueducto.

Explicó que la hipótesis preliminar es que pudo haber ocurrido un deslizamiento del tubo debido al tipo de terreno, aunque la corporación pública continúa investigando qué provocó la avería.

“No tenemos idea de la reparación que tenemos que hacer aún (...) Hasta que no identifiquemos el segundo punto de avería no podemos estimar cuánto tiempo tardará en normalizarse el servicio”, sostuvo González Delgado ante los medios.

“Es una avería grande, una emergencia”, añadió, al reiterar que la corporación pública continúa con los trabajos para atender la situación.

Tags
Breaking Newsagua potableBayamónAAA
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: