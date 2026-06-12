Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.

¿Cuánto tiempo tomará reparar la avería en el Superacueducto?. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.

1 / 28 | ¿Cuánto tiempo tomará reparar la avería en el Superacueducto?. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de una avería en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Lo que comenzó como la reparación de una rotura en una línea de 72 pulgadas del Superacueducto se convirtió este viernes en una intervención más compleja para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), luego que las brigadas identificaran un segundo punto de interés que podría extender el tiempo necesario para normalizar el servicio de agua potable.

La primera reparación podría tomar entre 12 y 16 horas, pero el director ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, reconoció que todavía no hay un estimado final de restauración debido a que el segundo salidero continúa bajo evaluación.

Los trabajos de reparación comenzaron en horas de la madrugada del viernes, luego que se interrumpiera el flujo de agua que se produce en la planta de filtros Antonio Santiago Vázquez, en Arecibo, para permitir las labores en el cauce del río Bayamón.

Según González Delgado, la intervención inicial consiste en reparar una junta que conecta tuberías de 72 pulgadas. Sin embargo, ese tiempo podría extenderse dependiendo de la magnitud del segundo punto identificado durante las labores.

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“Vamos a ver qué es lo que tenemos en ese segundo punto, que es la parte que nos falta por validar. Este segundo punto podría ampliar el tiempo que se necesita para reparar”, dijo.

La AAA anticipó que ofrecería una actualización a las 4:30 p.m. del viernes, momento en que espera contar con más certeza sobre la naturaleza del segundo salidero y, por ende, con un estimado del tiempo total de restauración del servicio.

Desde la escena: así es la nueva avería en Superacueducto Más de 100,000 abonados de la AAA se quedarán sin agua mientras reparan una línea de 72 pulgadas de diámetro.

La corporación pública ha estimado entre 110,000 y 112,000 los abonados directamente impactados por la interrupción en el Superacueducto.

¿Cómo se identificó la avería?

La rotura fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.

González Delgado explicó que, desde el sábado pasado, la corporación pública había reportado niveles fuera de la norma en sus tanques, particularmente en el tanque de reserva de Toa Baja.

A partir de entonces, personal de la AAA y de la empresa que administra el Superacueducto comenzó a revisar la línea de cerca de 40 millas de tuberías que se extiende desde Arecibo hasta el área de Bayamón para validar si existía alguna falla.

González Delgado sostuvo que la avería fue localizada con apoyo del Municipio de Bayamón y negó versiones que atribuían el hallazgo al ingeniero Roberto Martínez Toledo, exdirector de la región metro.

1 / 12 | Superacueducto: así se construyó la megatubería a un costo de $585 millones. La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. - TITO GUZMAN 1 / 12 Superacueducto: así se construyó la megatubería a un costo de $585 millones La idea del proyecto le surgió al ingeniero Antonio Santiago Vázquez, en la década de 1980, bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Entonces, su idea no prosperó, pero fue revivida, una década después, por Pedro Rosselló. En la foto, Santiago Vázquez, considerado “el padre del Superacueducto”, estampa su firma en la tubería, al anunciarse la construcción, en 1996. TITO GUZMAN Compartir

Una vez identificado el salidero, los equipos se movieron al área para iniciar los trabajos de excavación y reparación.

En una actualización posterior, González Delgado confirmó que, durante los trabajos para atender la primera rotura, el personal identificó un segundo punto de interés en la línea del Superacueducto.

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Explicó que la hipótesis preliminar es que pudo haber ocurrido un deslizamiento del tubo debido al tipo de terreno, aunque la corporación pública continúa investigando qué provocó la avería.

“No tenemos idea de la reparación que tenemos que hacer aún (...) Hasta que no identifiquemos el segundo punto de avería no podemos estimar cuánto tiempo tardará en normalizarse el servicio”, sostuvo González Delgado ante los medios.