Investigan muerte de mujer encontrada en la marquesina de una residencia en Hatillo

La Policía investiga las circunstancias en que una mujer murió luego de que su cuerpo fuera encontrado durante la tarde de este miércoles en una residencia del sector Palma Gorda, en el barrio Carrizales, en Hatillo.

Según el informe preliminar de la Policía, vecinos alertaron a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 5:00 p.m. sobre el cuerpo sin vida de una mujer en el lugar.

Al llegar a la residencia, que ubica detrás del negocio El Escondite, los agentes encontraron a la mujer tirada en el suelo de la marquesina, boca abajo, en ropa interior y con una sábana tapando su rostro.

No se informó si el cuerpo mostraba signos de violencia y, al momento, la víctima no ha sido identificada.