En Corozal: asesinan a una persona y otra resulta herida cerca de negocio

Una persona fue asesinada y otra resultó herida este miércoles tras una balacera registrada cerca del negocio Balalaika, ubicado en el barrio Mavilla, en Corozal.

Así lo confirmó a El Nuevo Día el teniente José Cruz Marrero, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

De forma preliminar, el teniente indicó que el occiso se trata un hombre, pero señaló que las autoridades se dirigen a la escena para investigar.

Agregó que la persona herida fue transportada en ambulancia a una institución hospitalaria y, al momento, se desconoce su condición de salud.